¿Sabe usted que al alcaldiño le dio este viernes por debutar como crítico teatral de cloaca? ¿Que llamó con desprecio “titiriteros” a los profesionales de la cultura y soltó sin pudor que el festival FITO “é unha merda”? ¿Que para espectáculo cutre y vodevil bochornoso regado con dinero público, ninguno supera el show que montó Jaco para intentar comprar votos con el bono de 10 millones?

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