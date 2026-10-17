¿Sabe usted que al alcaldiño le dio este viernes por debutar como crítico teatral de cloaca?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, las críticas del alcalde de Ourense al FITO

Jacomé durante el pleno.
Jacomé durante el pleno. | La Región

¿Sabe usted que al alcaldiño le dio este viernes por debutar como crítico teatral de cloaca? ¿Que llamó con desprecio “titiriteros” a los profesionales de la cultura y soltó sin pudor que el festival FITO “é unha merda”? ¿Que para espectáculo cutre y vodevil bochornoso regado con dinero público, ninguno supera el show que montó Jaco para intentar comprar votos con el bono de 10 millones?

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