¿Sabe usted que al alcaldiño le dio este viernes por debutar como crítico teatral de cloaca?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, las críticas del alcalde de Ourense al FITO
¿Sabe usted que al alcaldiño le dio este viernes por debutar como crítico teatral de cloaca? ¿Que llamó con desprecio “titiriteros” a los profesionales de la cultura y soltó sin pudor que el festival FITO “é unha merda”? ¿Que para espectáculo cutre y vodevil bochornoso regado con dinero público, ninguno supera el show que montó Jaco para intentar comprar votos con el bono de 10 millones?
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