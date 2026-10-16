Arranca el FITO con una edición donde el teatro salta a la calle

El Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO) abre el telón de una edición donde las propuestas teatrales saltan a la calle para atraer al público durante los 10 días que dura el festival. Este año el festival colabora con las compañías internacionales El Rayo Misterioso, de Argentina, y L’Explose, de Colombia, y con los concellos de Ribadavia, quienes se estrenan en el festival, y Celanova.

La herramienta principal para conseguir atraer al espectador es la descentralización del festival, ya que las obras cambiarán de emplazamiento dependiendo del día. Además de los dos concellos colaboradores, el FITO tomará Ourense ciudad como centro neurálgico. Así, las localizaciones escogidas serán el Liceo de Ourense, la sala Emilia Pardo Bazán, la Praza de San Martiño y el Teatro Principal de Ourense.

Para solventar este reto, el festival propone una serie de actividades complementarias a las obras de teatro más tradicionales. En este grupo se encuentra “Sen Patrón”, un espectáculo de calle y de circo a la vez, la iniciativa “67 Graos Ourense Fervescénica”, donde se presentarán 4 propuestas diferentes y será el público quien otorgará el premio a la mejor obra a su elección, y el espectáculo “Inorganic”, que mezclará la animación urbana con el teatro en las calles de Ourense aunque sin localización fija, pues el objetivo es sorprender al espectador.

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Fina Calleja, directora del festival, describía así sus intenciones con la programación de este año: “O festival sempre estivo caracterizado pola busqueda de novas estratexias e por estar en contacto cos cidadáns. O FITO sempre tivo a vontade de expandir as súas fronteiras e nesta edición ainda máis grazas á colaboración de dous concellos ademais de Ourense que actua como a sede principal”.

En los próximos días, el FITO acogerá en el teatro principal a la compañía Aedo Teatro con “Poeta (perdido) en Nueva York”, y a la obra “Todo terminará por Navidad, 66 minutos antes de Nochebuena” de mano de la compañía argentina El Rayo Misterioso.