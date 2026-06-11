Alcohólicos Anónimos difunde su labor social en el CHUO

Alcohólicos Anónimos (A.A.) cumplió ayer 91 años como asociación a nivel mundial y, en Ourense, la labor de esta entidad, que funciona desde 1993 con sede en As Lagoas, ha posibilitado que decenas de personas aprendan a convivir con una enfermedad crónica. Como parte de la conmemoración de esta fecha, en el CHUO, entre las 10.00 y las 13.00 horas, estuvo presente el Grupo Ourense de A.A.

Enrique B. y Rolando H., así identificados, fueron los encargados de brindar información a las personas que se acercaban al espacio acondicionado en el hall del edificio. Sobre la mesa, custodiada por el logo de la organización, diferentes folletos contenían información acerca del funcionamiento social e interno de la entidad para responder preguntas sobre cómo una persona con alcoholismo debe reconocerse como tal.

Negación a la enfermedad

“Mucha gente todavía es reacia a verse a sí misma como enferma. Entonces realizamos esto para que, si alguien se siente identificado, se acerque a nosotros y le expliquemos qué hacemos”, señaló Enrique B. “Muchas veces es un familiar quien recoge los folletos. A otros les da vergüenza hablarnos de frente”, detalló Rolando H.

Sin embargo, la repercusión de espacios informativos como el ofrecido ayer se conoce a los pocos días, con llamadas a la sede de A.A. o nuevas incorporaciones a este grupo, que se reúne tres veces a la semana (martes, jueves y sábado) y sobrepasa los 40 integrantes.

Acerca de los enfermos, de cómo iniciar el proceso de aceptación y aprender a combinar el anonimato con la vida pública, Enrique B. argumentó: “En las sesiones nos damos apoyo mutuamente desde nuestra experiencia. No somos médicos ni terapeutas, por lo que explicamos nuestros programas de recuperación. Pero la clave es la voluntad del enfermo y aprender a vivir día a día sin consumir alcohol”. Sobre las formas de actuar cuando se consume alcohol y reconocerse a sí mismo como enfermo, Enrique B. ejemplificó: “En las sesiones te das cuenta de que hicimos las mismas trampas, dijimos las mismas mentiras y engañamos a la misma gente, todo ello para consumir. Yo toqué fondo hace dos años”.

“No pagamos cuotas, no tenemos subvenciones, no estamos afiliados a ningún partido político y nos mantenemos con nuestras contribuciones, que se utilizan para los pagos del local, los folletos y demás”, especificó Rolando H.

Para Enrique B. y Rolando H., más allá de sus experiencias, lo más importante es la difusión del trabajo que realiza A.A. para llevar el mensaje de esta organización a otros alcohólicos de Ourense que necesitan ayuda, donde el anonimato es la regla fundamental para iniciar un proceso de sanación cuyo tratamiento es de por vida.