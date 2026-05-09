El Grupo Ourense de Alcohólicos Anónimos cumple 33 años: "Con el alcohol pierdes todo"

El Grupo Ourense de Alcohólicos Anónimos celebró ayer, viernes 8, su 33 aniversario con un acto organizado en su sede en la ciudad, en la calle Luis Trabazos número 3. Fue un evento abierto en el que los asistentes pudieron conocer la labor que realiza esta comunidad en la provincia desde hace más de tres décadas. Además, escucharon a personas a los que el Grupo Ourense ha ayudado a salir de la adicción a la bebida. Es el caso de Luis, quien fue alcohólico durante 30 años y ahora lleva 20 fuera de ese pozo oscuro y profundo en el que se puede convertir el alcohol.

“Llegó un momento en que dije que no quería beber más porque había destruido a mi familia. La enfermedad me llevó a hacer muchas cosas que hoy no haría, la botella pasó a ser mi mejor amiga, me levantaba y la cogía, nunca me decía que no la tomase”, explica. Cuando tenía que celebrar algo lo hacía con alcohol y a él acudía también cuando sufría un revés en la vida. “Me acompañaba siempre”, resume Luis. Sin embargo, lo que le producía un alivio momentáneo le acabó pasando una factura demasiado cara, ya que fue perdiendo a toda la gente que tenía alrededor.

“Con el alcohol pierdes todo, económicamente y socialmente. Yo me quedé en la ruina y cuando dejé de beber poco a poco me fui reconstruyendo”, cuenta con la voz serena de quien lleva 20 años alejado de esta adicción.

“Ahora me gusta lo que hago"

Al respecto, cuenta que antes se conocía por la bebida y ahora por cómo es. “Ahora me gusta todo lo que hago, ves la vida de otra manera, antes por un partido de fútbol me peleaba y yo ni juego y ahora lo veo y lo disfruto, gane o pierda el equipo que apoye y así con todas las cosas”.

Luis explica que si le tuviese que decir algo a una persona que esté pasando en la provincia por lo mismo que sufrió él, le aconsejaría que vaya a conocer al Grupo Ourense de Alcohólicos Anónimos. Lo pueden hacer tanto presencialmente en el número 3 de la calle Luis Trabazos como telefónicamente, llamando al 646645119.

Al respecto, señala que es de mucha ayuda escuchar a gente que se encuentre en la misma situación. “Sirve mucho, una persona que sufre un cáncer lo primero que hace por instinto propio es reunirse con gente que sufre la misma enfermedad y es la mejor terapia, es saber compartir”, cuenta Luis. “A mí lo que realmente me curó fue contar mis penurias y alegrías con los compañeros de Alcohólicos Anónimos”, añade. De hecho, aunque lleve 20 años limpio sigue juntándose con el Grupo Ourense y participando en las actividades que organizan.

Además, señala que esta adicción no solo afecta a quien la padece. “Por cada alcohólico hay en el entorno familiar y de amistades tres o cuatro personas afectadas, la pareja, los hijos…”. Precisamente, la asociación invitada al evento de este viernes fue Al-Anón, creada para la recuperación de los familiares de enfermos alcohólicos.