Alega que su accidente no fue por la cocaína: “La tomé después en el baño”

¿Un accidente provocado por el consumo previo de drogas, o una ingesta de cocaína posterior al siniestro para calmar los nervios? Estas fueron las dos tesis contrapuestas que se debatieron ayer en la plaza 2 de la Sección Penal para esclarecer si los estupefacientes causaron el incidente ocurrido el 13 de junio de 2022 en la A-52.

La conductora, Marta N.A., fue trasladada al hospital, donde se le practicó, tres horas después del suceso, la prueba de drogas, dando como resultado positivo en cocaína. Ella aseguró ayer que antes del accidente no consumió, de hecho, explicó que condujo porque la que era entonces su pareja no estaba en condiciones.

No solo eso, según su versión, ella le quitó a él la cocaína que llevaba y durante el trayecto discutieron por este tema hasta que llegó el accidente. La Guardia Civil le hizo en el lugar la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado negativo, y tras ello fue conducida a un centro sanitario, aunque sus heridas no revestían gravedad. “Cuando me dieron el alta, estaban mis padres que me querían llevar a Verín, me puse nerviosa, fui al baño y consumí”, relató.

Su entonces pareja, quien iba de copiloto aquel día en el coche y sufrió lesiones a causa del siniestro, señaló que cree que Marta N.A. no había consumido antes de ponerse al volante y aseguró que iba conduciendo bien, por lo que atribuyó el accidente a un despiste. “Yo había consumido, creo que habíamos discutido y me había quitado la droga”, señaló.

Tres horas después

El agente que le practicó la prueba de drogas confirmó que fue realizada en torno a tres horas después del accidente. “No se le pudo hacer antes porque los de la ambulancia dijeron que había que trasladarla, la de alcoholemia se hace en segundos, pero para la de droga hay que salivar por lo menos diez o quince minutos”, explicó.

Otro de los efectivos de la Guardia Civil aseguró que notó síntomas ya en la conductora tras el accidente, como una deambulación incorrecta o una piel pálida, por lo que dio indicaciones al Equipo de Investigación de Siniestros para que acudiese al hospital a hacerle la prueba de droga. “Los signos que yo aprecié eran compatibles con el consumo de alguna sustancia”, señaló.

“En los 37 años de servicio que llevo jamás nadie me dio un transportín con un perrito para que yo se lo cuidase en tanto en cuanto dentro del vehículo permanecía atrapado y pegando gritos la persona que la acompañaba. Eso ya denota que hay algo raro”, comentó.

Ahora será la jueza la que tenga que analizar las dos versiones. La fiscal considera a Marta N.A. culpable de un delito contra la seguridad del tráfico en concurso con un delito de lesiones por imprudencia y solicita para ella en su escrito una pena de seis meses de prisión, así como la prohibición de conducir durante tres años. Por su parte, la defensa pide la absolución.