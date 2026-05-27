Se alejan las opciones de una moción de censura a Jácome en el Concello de Ourense

DATO EN EL TOP ESPAÑOL
Más de un tercio de los médicos de la provincia de Ourense estará jubilado en diez años
TABLERO POLÍTICO
Un día después de que el Partido Popular (PP) de Ourense presentara como condición para articular una moción de censura en el Concello que la misma estuviera encabezada por su portavoz municipal, Ana Méndez, el PSOE ha hecho lo propio.
O BNG sabe sabe de esto. Está a favor de gobernar. Eu creo que se está en contra de Gonzalo Pérez Jácome e do Partido Popular, a alternativa é clara"
Natalia González, portavoz socialista, se postulaba como futurible alcaldesa, recordando a las puertas del consistorio que “a aritmética é bastante clara, non? Seis máis catro son dez”, en referencia a los integrantes de su grupo municipal y los cuatro ediles del BNG, y dudando de la firmeza del PP al expresar “son sete votos? Non sabemos”. Sin embargo, reconoció también que no hubo ningún contacto previo con los nacionalistas antes de sumarlos como apoyo, limitándose a indicar que “o BNG sabe sabe de esto. Está a favor de gobernar. Eu creo que se está en contra de Gonzalo Pérez Jácome e do Partido Popular, a alternativa é clara”.
Al mismo tiempo, González se mostraba tajante sobre respaldar a Méndez. “Só vin que había unha candidata que se postulaba, que non sabemos se ten sequera o respaldo do seu propio grupo. Aspiramos a gobernar vamos con todo. E vamos con todo e sería a alcaldesa”.
Se queren os nosos votos para poñer a outras forzas, non vamos a entrar en ningún tipo de negociación"
La respuesta del PP llegó momentos después a través del presidente provincial, Luis Menor, quien se mostró tajante al expresar que “se queren os nosos votos para poñer a outras forzas, non vamos a entrar en ningún tipo de negociación. A esta situación trouxéronnos outros. Bueno, pois as condicións unha vez que estamos aquí, son estas”, insistiendo en que el único cambio que propiciaría el PP sería para que Ana Méndez tuviera el bastón de mando.
Menor hizo también hincapié en que los presuntos diez apoyos de Natalia González no son suficientes para que la moción de censura prospere, y que “ningunha vez o PP votou unha moción municipal. Eu vin que os últimos días faltaron dúas persoas do grupo socialista”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DATO EN EL TOP ESPAÑOL
Más de un tercio de los médicos de la provincia de Ourense estará jubilado en diez años
32 NUEVOS ESPECIALISTAS
Los mires de Ourense se despiden entre ofertas para retener talento
MÁS DE 2.000 CALZONCILLOS
Alega “racismo” policial en el registro de un vehículo con ropa falsa en Xinzo
Lo último
máximas de hasta 38ºC
La provincia de Ourense llega al episodio de calor con aviso por tormenta
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 27 de mayo
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
Alice: “Me ilusiona seguir en el Ontime”