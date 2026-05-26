El PP de Ourense exige la alcaldía para activar una moción de censura contra Jácome

El Partido Popular de Ourense movió este lunes la primera ficha del tablero político tras el pleno de los presupuestos del pasado viernes. Su portavoz, Ana Méndez, acompañada de buena parte del grupo municipal popular, ofreció diálogo a PSOE y BNG para activar una moción de censura contra Jácome, pero fijó como condición innegociable que su partido debe ostentar el bastón de mando de la ciudad.

La concejala popular cargó con dureza contra el alcalde y contra el PSOE, al que acusó de convertirse en el “cómplice necesario” del regidor por permitir el debate de unas cuentas que carecían del informe del interventor. Méndez aseguró que el PP combatirá estos presupuestos por todas las vías legales y políticas posibles. “O Partido Socialista decidiu o pasado venres permitir o debate duns orzamentos que nunca se deberon debater”, aseveró la portavoz, señalando que los presupuestos presentados son “profundamente malos para esta cidade”.

De cara al plazo de un mes para presentar la moción, Méndez aclaró que no regalarán la alcaldía a otras fuerzas políticas. “O PP debe ostentar a alcaldía de Ourense”, sentenció, recordando que son la fuerza más votada de la oposición en la corporación. “Numericamente as cousas son como son”, añadió para insistir en que representan la única alternativa real frente al desgobierno de Jácome. Además, criticó la situación interna del PSOE y afeó que solo cuatro de sus seis concejales acudieran al pleno.

Por último, respecto a las elecciones de 2027, Méndez reiteró que está “a disposición” de la formación “da forma que sexa”. La portavoz recordó que la decisión sobre la futura candidatura para la alcaldía corresponde a la dirección del partido, tanto provincial como autonómica, si bien incidió en que la formación cuenta con “moita xente boa” para el cargo.