Alejandra, Conchi y Andrea, turistas de Avilés: “Nos ha gustado el casco histórico y la amabilidad de la gente”

Alejandra, Conchi y Andrea han viajado hasta la ciudad para pasar unos días en Ourense, un lugar que ya conocían y a la que han decidido regresar. Durante su estancia, aseguran que el casco histórico y la cercanía de sus vecinos siguen siendo los principales motivos por los que disfrutan de la visita.

Pregunta. ¿De dónde venís?

Respuesta. Venimos de Avilés.

P. ¿Cuánto tiempo lleváis en Ourense y hasta cuándo os quedaréis?

R. Llegamos hace dos días y estaremos en la ciudad hasta el miércoles, así que todavía nos quedan algunos días para seguir recorriéndola con calma.

P. ¿Es la primera vez que visitáis Ourense?

R. No. Ya habíamos estado aquí anteriormente y nos apetecía volver para seguir descubriendo la ciudad y disfrutar de unos días de descanso.

P. ¿Qué es lo que más os gusta de la ciudad?

R. Lo que más nos gusta es el casco histórico. Nos parece una zona muy bonita, con mucho encanto y muy agradable para pasear. También nos ha sorprendido, una vez más, la amabilidad de la gente. Siempre que hemos necesitado preguntar algo o pedir indicaciones nos han atendido muy bien. Además, nos han gustado mucho las tiendas del centro, que hacen que el paseo por la ciudad sea todavía más agradable.