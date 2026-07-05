Ana y Julio, turistas cántabros en Ourense: “Hemos aprovechado esta parada para ver la zona vieja”
VISITA EXPRÉS
De paso y sin tiempo que perder: una visita de apenas unas horas para recorrer la zona antigua y lo más emblemático de la ciudad de Ourense.
Los turistas de Cantabria, Ana y Julio, se encuentran de paso por la ciudad dentro de un viaje breve en el que han decidido hacer una parada puntual. Su estancia, limitada a apenas unas horas, les ha permitido dar un paseo por el casco histórico, principal objetivo de su visita exprés antes de continuar su ruta.
Pregunta. ¿Han llegado hoy justo? ¿Y cuándo planean irse?
Respuesta. Sí, hemos llegado hoy mismo por la mañana y la idea es marcharnos también hoy. Es una parada totalmente exprés, de unas horas solamente, porque el viaje continúa y tenemos otros destinos después. No es una estancia como tal en la ciudad, sino más bien una visita rápida para poder ver al menos lo más importante.
P. ¿Han planeado ver algo durante esta parada?
R. Lo principal que queremos ver es la zona vieja, el casco histórico, porque es lo que más nos llama la atención en este tipo de ciudades. Nos gusta mucho pasear por las calles antiguas, ver la arquitectura… La idea es dar un paseo tranquilo, ver lo más emblemático de la zona antigua y hacernos una idea general de la ciudad, aunque sea muy rápida.
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