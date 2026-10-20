Alejandro Destar, reelegido líder de las juventudes del PSOE de Ourense

100€ DE LOS VOTOS

Alejandro Destar es reelegido delegado provincial de las Xuventudes Socialistas de Ourense con el 100% de los votos, manteniendo su puesto en la Ejecutiva Provincial del PSdeG-PSOE y en la dirección socialista de Barbadás

Juventudes Socialistas de Ourense con Alejandro Destar en el centro.
Juventudes Socialistas de Ourense con Alejandro Destar en el centro.

Alejandro Destar ha sido reelegido delegado provincial de las Xuventudes Socialistas de Ourense con el 100% de los votos. El joven estudia el grado de ADE en el Campus y mantendrá su representación en la Ejecutiva Provincial del PSdeG-PSOE. Además, ocupa la secretaría de Política Municipal y Acción Electoral del PSOE de Barbadás.

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