Alejandro Destar, reelegido líder de las juventudes del PSOE de Ourense

Alejandro Destar ha sido reelegido delegado provincial de las Xuventudes Socialistas de Ourense con el 100% de los votos. El joven estudia el grado de ADE en el Campus y mantendrá su representación en la Ejecutiva Provincial del PSdeG-PSOE. Además, ocupa la secretaría de Política Municipal y Acción Electoral del PSOE de Barbadás.

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