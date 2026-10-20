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Alejandro Destar, reelegido líder de las juventudes del PSOE de Ourense
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Alejandro Destar ha sido reelegido delegado provincial de las Xuventudes Socialistas de Ourense con el 100% de los votos. El joven estudia el grado de ADE en el Campus y mantendrá su representación en la Ejecutiva Provincial del PSdeG-PSOE. Además, ocupa la secretaría de Política Municipal y Acción Electoral del PSOE de Barbadás.
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