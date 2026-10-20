PP y PSOE de Ourense se turnan para mantener a flote el mandato de Jácome

La bofetada al bono comercio preelectoral del viernes duró un fin de semana. El espejismo de una oposición firme frente a las trampas de Jácome se desvaneció este lunes en el salón de plenos. El alcalde practica un trilerismo en el que siempre gana la banca: gobierna en minoría, pero jamás cae porque populares y socialistas siguen turnándose como muletas de su controvertida gestión.

Hace tres semanas fue el PSOE quien le sirvió en bandeja el presupuesto de 2026 con una espantada calculada -reeditando el insólito rescate de 25,7 millones en 2025-. Pero cuando el socialismo parece ponerse de perfil, el regidor busca enredar al PP. Jácome juega a desestabilizar las instituciones: maniobra en Barbadás para enturbiar la gobernabilidad de la Diputación.

Mientras, populares y socialistas tragan sapos. Así se explica el esperpento de este mandato. Ayer, el PP prefirió ponerse de perfil para bendecir el peaje en As Burgas y desbloquear más de medio millón en luces navideñas, tolerando de paso que el regidor llamase “gilipollas” a alguno. Y para culminar el sainete, PP y PSOE sumaron sus abstenciones con la coartada de los intereses judiciales para facilitar el pago de 4,3 millones por la basura en precario, un pago al que el propio PP se había opuesto.

El alcalde torea a unos y a otros, se jacta de sus engaños y degrada la vida municipal, pero son populares y socialistas quienes, atrapados en sus miedos, le siguen prestando el flotador para que su caos continúe a flote.