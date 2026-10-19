Alerta en Ourense por un incendio en un piso de Nosa Señora da Saínza

Una densa columna de humo procedente de la ventana de una vivienda situada en la avenida ourensana de Nosa Señora da Saínza ha provocado el despliegue de un amplio dispositivo de emergencias durante la tarde de este lunes. La alerta se recibió después de que un particular advirtiese de la posibilidad de un incendio en el inmueble.

El servicio de emergencias 112 Galicia dio aviso a los equipos de intervención alrededor de las 16,50 horas, movilizando a los efectivos necesarios para comprobar el origen de la humareda y determinar si existía algún riesgo para los residentes del edificio o para las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Hasta el lugar se desplazaron tres camiones de bomberos, además de varias patrullas de la Policía Local. También se movilizó una ambulancia de manera preventiva ante la posibilidad de que hubiera personas afectadas por el incidente.

La intervención de los servicios de emergencia ha tenido repercusiones en el tráfico de la zona. En concreto, ha sido necesario cortar uno de los carriles de circulación de esta arteria urbana para facilitar el acceso y el trabajo de los vehículos desplazados hasta el lugar.

Tras su llegada, los bomberos pudieron comprobar que no existía fuego dentro del inmueble y no hubo que lamentar ni daños materiales ni personas afectadas.