¿Sabe usted que Alfonso Rueda celebró en Ourense su cumpleaños con invitación a pinchos incluida?

¿Sabe usted que ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estaba de cumpleaños? ¿Que le pilló en la provincia, en un acto en Piñor? ¿Que el alcalde, José Luis González, le deseó “moita saúde e moita sorte” durante su intervención? ¿Que Rueda, después de darle las gracias, invitó a todos los presentes a un pincho? ¿Que no se le ocurría “mellor maneira de celebrar o meu aniversario que nun acto coma este”?