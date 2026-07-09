¿Sabe usted que Alfonso Rueda celebró en Ourense su cumpleaños con invitación a pinchos incluida?

DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, jueves 9 de julio
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estaba de cumpleaños? ¿Que le pilló en la provincia, en un acto en Piñor? ¿Que el alcalde, José Luis González, le deseó “moita saúde e moita sorte” durante su intervención? ¿Que Rueda, después de darle las gracias, invitó a todos los presentes a un pincho? ¿Que no se le ocurría “mellor maneira de celebrar o meu aniversario que nun acto coma este”?
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