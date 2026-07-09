Segundo día de retrasos de trenes en Ourense y Galicia por la avería de un tren en O Irixo: "Es lo mismo que me pasó ayer"

La circulación ferroviaria en la estación de Ourense y otras de Galicia vuelve a registrar importantes retrasos este jueves por segundo día consecutivo debido a la avería de un tren en O Irixo, una incidencia que ya afectó a quince servicios durante la jornada del miércoles.

Según ha informado Adif, los problemas en la línea de alta velocidad entre Santiago de Compostela y Ourense persisten, por lo que se prevén nuevas alteraciones en el servicio a lo largo del día.

Renfe, por su parte, ha notificado que los trenes que circulen entre Ourense y O Irixo sufrirán un retraso "de 20 minutos".

Un deja vú constante

Martín, un joven ourensano, ha sufrido por segundo día consecutivo problemas en el servicio. Este jueves tenía un tren a las 7:50 horas de Ourense a Santiago, pero al levantarse recibió un correo electrónico que le avisaba de que la vía estaba cortada y el viaje se realizaría en autobús. Martin señala que es lo mismo que le ocurrió el día anterior en el trayecto inverso.

Al llegar a la estación, le indicaron que se dirigiera directamente a la estación de autobuses. El afectado explica en estilo indirecto que no hubo ningún tipo de control de acceso ni revisión de pasajes: "Ni me pasaron para chequear que tenía el billete ni nada, o sea, fue como ahí entraba quien quisiese", narra.

Además, muestra su extrañez ante la gestión de la capacidad de los transportes, manifestando que un tren tiene capacidad para casi 300 personas y el autobús se llenó con unas 60. "Tampoco sé muy bien cómo miden eso", añade. El viaje de hoy duró una hora y cuarto, mejorando la hora y cuarenta minutos que llegó a tardar el miércoles.

La peor parte fue para quienes viajaban a la capital. Recuerda que se encontró con pasajeros que iban a Madrid y que llevaban esperando desde las 11:00 horas, y cuando él llegó para coger su tren de las 15:40 horas, esas personas "aún seguían esperando".

Retrasos y transbordos por carretera

Uno de los servicios más afectados ha sido el tren con salida desde Santiago a las 05:47 horas con destino Madrid, que partió con alrededor de 80 minutos de retraso. Desde Adif explican que este convoy tuvo que circular a menor velocidad al seguir a un vehículo explorador encargado de comprobar el estado de la infraestructura antes de reanudar el tráfico ferroviario con garantías de seguridad.

Además, los viajeros de dos trenes de media distancia fueron trasladados finalmente por carretera. Se trata de los servicios que cubrían los trayectos entre Santiago y Ourense con salidas programadas a las 06:23 y 06:40 horas, respectivamente.