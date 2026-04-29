Alfonso Rueda llama a “gañar dende xa” las elecciones

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se desplazó a Ourense para participar en la reunión de la directiva del Partido Popular de Ourense, formación que encabeza a nivel gallego. Allí animó a los militantes a continuar realizando un trabajo de proximindad en los barrios y villas de la porvincia, recordando a los populares que las elecciones “se gañan dende xa”.

El presidente llamó a la militancia presente a “non dar todo por perdido, e menos nada por gañado”

Pese a que, según Rueda, los datos muestran que “os populares escoitan e atenden á cidadanía nas diferentes Cámaras”, y ese trabajo se traduce en que “a veciñanza responde co seu voto nas urnas”; llamó también a la militancia presente a “non dar todo por perdido, e menos nada por gañado”, sobre todo de cara a los procesos electorales que se vivirán en 2027.

Las próximas citas

Sánchez non ten tempo nin para gobernar, nin para ocuparse dos problemas dos cidadáns, nin dos ourensáns"

A continuación, el líder popular puso el foco en dos de las citas que considera más importantes del año que viene. Por un lado, las elecciones generales, “que serán cando a Sánchez lle conveña” pese a que “non ten tempo nin para gobernar, nin para ocuparse dos problemas dos cidadáns, nin dos ourensáns”, dijo Rueda.La segunda fecha marcada en rojo para el presidente popular son las futuras elecciones municipales, para las cuales llamó a “ter sempre engraxada a maquinaria”. La reunión concluyó sin avances en el candidato a la alcadía de la ciudad, si bien es intención de los populares que esté lista antes del verano, y que refleje “os valores de estabilidade e moderación”.

O obxectivo é superar as 54 alcaldías actuais, recuperar a maioría absoluta na Deputación e ser decisivos na capital"

Congresos y romería

Correspondió al presidente provincial, Luis Menor, trazar la agenda de las próximas semanas, que incluyen tres nuevos congresos en Esgos, Maceda y Viana do Bolo para “a consolidación territorial do partido, actualizando e fortalecendo cada agrupación da provincia”, señalaba Menor, quien añadió al calendario “a primeira romaría provincial do PP de Ourense”, fechada para el 9 de mayo.

De cara a los comicios locales del año que viene, Menor recordó que buscan “superar as 54 alcaldías actuais, recuperar a maioría absoluta na Deputación e ser decisivos na capital”, apoyando sus intenciones en “o coñecemento profundo das necesidades da nosa veciñanza, con presenza en cada aldea”.