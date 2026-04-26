Alfonso Rueda regresa de China “satisfecho” tras una intensa agenda económica y turística

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en un evento durante su viaje oficial a China, junto a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha finalizado su viaje oficial a China con un balance positivo tras varios días de reuniones con empresas del sector de la automoción, la energía eólica y operadores turísticos.

Rueda ha destacado la “intensa” agenda de contactos mantenida junto a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y se ha mostrado “satisfecho” por las oportunidades abiertas para atraer inversión a Galicia.

Durante el viaje, el presidente autonómico se reunió con compañías como SAIC Motors y Goldwind, a las que trasladó las ventajas competitivas de la comunidad, como la estabilidad institucional y la fortaleza de su industria auxiliar, además del potencial en energías renovables.

En el ámbito turístico, la delegación gallega también mantuvo encuentros con operadores chinos para reforzar la proyección de Galicia como destino internacional y promocionar el Xacobeo 2027, que Rueda calificó como “histórico”.