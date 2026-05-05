Alfonso Rueda y Miguel Tellado asistirán a la romería popular

EL 9 EN CARBALLIÑO

El PP descarta que se hable de candidatos durante la celebración

La ejecutiva provincial celebrada a finales de abril, donde se anunció la romería. | Miguel Angel

Luis Menor recordó, en calidad de presidente del PP de Ourense, que la romería de su partido, prevista para el próximo 9 de mayo, pretende ser “un acto de partido que acredite efectivamente o seu fortalecemento. Hai 42 agrupacións locais renovadas, e noutras moitas son agrupacións con liderados moi sólidos, onde gobernamos con alcaldes”. En cuanto al lugar de celebración, “eliximos O Carballiño por ser sitio no que nós temos depositadas moitísimas esperanzas de crecemento”, añadió Luis Menor.

Entre las personalidades que acudirán, el presidente popular citó tanto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como a Miguel Tellado, secretario general de la formación conservadora; pero descartó que se vaya a dar a conocer algún candidato de cara a 2027. “Ó mellor algunha noticia sí que damos, pero non está previsto que se anuncien candidatos”, concluía Menor.

