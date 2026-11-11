La alianza entre Cruz Roja y empresas deja 274 empleos en Ourense

Cruz Roja celebró un acto de reconocimiento a las empresas que colaboran con su Plan de Empleo, una iniciativa que busca facilitar el acceso al mercado laboral de las personas que encuentran mayores dificultades para conseguir un trabajo. El encuentro, celebrado en el Centro Cultural Ángel Valente, sirvió para agradecer la implicación del tejido empresarial de la provincia y poner en valor su contribución a la inclusión social.

Un total de 245 empresas colaboran con la entidad, que en lo que va de año ha atendido a más de 1.200 personas a través de sus proyectos de empleo. De ellas, 274 han conseguido un contrato de trabajo.

María Iglesias, responsable del área de Empleo de Cruz Roja Ourense, indicó que estuvieron presentes en el acto unas 60 organizaciones. “Estas empresas colaboran con nosotros de muy diversas maneras”, señaló. Algunas trasladan ofertas laborales, otras acogen a participantes en prácticas, intervienen en acciones de sensibilización o contribuyen mediante donaciones.

Este año, el reconocimiento abandonó el formato convencional para convertirse en un viaje simbólico hacia el empleo. Cada representante recibió un pasaporte que debía completar con sellos tras recorrer seis estaciones que mostraban, de manera lúdica, cómo actúa la organización en materia laboral. “Lo que queremos es agradecer a todas las empresas que colaboran con nosotros el trabajo conjunto que hacemos para mejorar y dar oportunidades laborales”, destacó Iglesias.

En las distintas paradas, los asistentes conocieron el proceso de orientación laboral, diseñaron el currículo ideal para una oferta y participaron en una dinámica de selección de candidatos. Esta última actividad buscaba mostrar cómo los prejuicios sobre la edad, el sexo o la falta de experiencia pueden cerrar puertas a personas capacitadas. También hubo un “escape room” relacionado con las competencias adquiridas durante la formación y una estación dedicada al voluntariado, que Iglesias definió como “el alma de la casa en Cruz Roja”.

El presidente provincial de Cruz Roja, Felipe Ferreiro, destacó durante su intervención el valor de estas alianzas. “Detrás de cada incorporación laboral hai sempre unha historia, un esforzo, unha oportunidade e, sobre todo, unhas persoas”, subrayó. También reivindicó el empleo como una vía para alcanzar autonomía, dignidad e inclusión social.