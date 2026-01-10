El alquiler se dispara en Ourense: 2025 marca un récord histórico

Alquilar piso es cada vez es más complicado. Encontrar una vivienda asequible y en buenas condiciones es una de las grandes preocupaciones de muchas personas y los datos les dan la razón. En este caso, la ciudad de Ourense no es una excepción. Los precios se han encarecido en todos los barrios de la ciudad, siendo el 2025, el año donde más han aumentado desde que existen registros.

Así lo corroboran los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia, que recientemente ha publicado las cifras correspondientes al año recientemente terminado. Nunca antes, desde que este organismo comenzó a recopilar datos, en 2014 se había producido un incremento anual tan elevado. El alquiler medio en la ciudad alcanza los 566 euros mensuales, habiendo subido solamente en 2025 48 euros. Este incremento no se produce de forma puntual, sino como parte de una tendencia que se consolida año tras año y que ha ido intensidad en el último lustro.

A pesar de este incremento histórico, Ourense mantiene una buena posición dentro del contexto gallego. Sigue siendo la segunda ciudad con el alquiler medio más bajo de Galicia, solo por detrás de Ferrol. Esta circunstancia matiza el impacto comparativo de la subida, pero no reduce su efecto real sobre los inquilinos, que afrontan precios cada vez más alejados de los niveles de hace apenas unos años. Esta posición relativa, sin embargo, no evita que el esfuerzo económico para acceder a una vivienda sea hoy mayor que en ejercicios anteriores.

Los datos permiten conocer los precios por barrios y confirman que a pesar de que existe variabilidad de precios entre las diferentes zonas, la subida es generalizada y sostenida en toda la ciudad. Todos los ámbitos urbanos reflejan aumentos respecto a 2024. El centro continúa encabezando el ranking de precios, pero no es el único foco de encarecimiento. Barrios como O Couto, A Ponte, Mariñamansa o As Lagoas muestran incrementos muy similares en términos absolutos, lo que reduce la distancia entre zonas tradicionalmente caras y otras consideradas más asequibles.

En términos prácticos, esto significa que el mapa del alquiler se homogeneiza al alza. Las diferencias entre barrios persisten, pero cada vez son menores, ya que los incrementos se aplican de forma casi paralela. La subida no se concentra en un punto concreto, sino que avanza de manera transversal, afectando tanto a zonas céntricas como periféricas. Incluso en zonas tradicionalmente consideradas alternativas al centro, los precios actuales dejan poco margen para encontrar alquileres por debajo de la media.

Otro indicador relevante es el volumen de contratos de alquiler firmados. En 2025 se registraron 2.103 contratos en Ourense, lo que sitúa a la ciudad como la cuarta de Galicia en número de arrendamientos. Supera los 1850 de Lugo, los 1230 de Pontevedra y los 1.050 de Ferrol, aunque se mantiene muy por debajo de los grandes mercados urbanos. Santiago alcanza los 3.001 contratos, Vigo los 5.015 y A Coruña lidera con 5.594. Comparado con el año anterior, el número de contratos solo aumenta en 18, lo que indica una práctica estabilidad en la actividad del mercado. En otras palabras, el alquiler se encarece sin que este número varíe.

El balance que deja 2025 deja a Ourense figurando entre las ciudades gallegas con alquiler más bajo, pero lo hace tras registrar la mayor subida anual desde que existen datos oficiales. La tendencia apunta a un mercado cada vez más ajustado, con precios al alza en todos los barrios. No se trata de un cambio brusco, pero sí de una evolución constante que está redefiniendo, año a año, el acceso a la vivienda en la ciudad.