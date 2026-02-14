Alto riesgo para el tráfico en Ourense durante los Entroidos

La movilidad en Ourense afronta jornadas críticas. El cierre de arterias estructurales por la celebración del Entroido colapsará la circulación en el centro urbano. La Policía Local confirmó la clausura parcial de la calle Progreso desde el sábado 14 de febrero; y el domingo 1, se cerrarán Otero Pedrayo, Xoán XXIII y Parada Justel. El lunes 16 se aislarán Ponte Romana, la avenida das Caldas y Eulogio Gómez Franqueira. Estas limitaciones de paso continuarán durante el martes.

Este escenario agrava una red viaria mermada por la falta de mantenimiento. La calle Pena Trevinca permanece cortada por la aparición de un socavón. A esta incidencia se suma el cierre de la avenida de Portugal por obras. La simultaneidad de estos bloqueos elimina alternativas para los conductores, y la ausencia de planificación anticipa que la ciudad puede convertirse en una trampa para el tráfico rodado, que no tiene garantías para circular.