El alumnado extranjero de la UVigo se triplicó en 10 años

Aunque queda aún mucho camino por delante, la Universidad de Vigo está en la dirección correcta en lo que se refiere a la internacionalización de su alumnado. En la última década, el número de matriculados de origen extranjero -estudiantes que cursan aquí la totalidad de sus estudios sin pertenecer a un programa de movilidad- se ha triplicado, pasando de 546 a 1424, según los datos publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En este sentido, está cerca del 10% del alumnado global de la UVigo.

Los grados contabilizan 546 extranjeros, lo que supone únicamente un 3,4% del total. Sin embargo, los programas de máster han disparado su cuota desde el 5,4% de hace una década hasta el 14,0%. En la cúspide investigadora, el doctorado se consolida sin rival como el nivel más cosmopolita. El 36,4% de sus miembros (592 personas) proceden de otros países. Así, mientras los títulos de grado mantienen todavía una marcada presencia del alumnado nacional, los posgrados se erigen como un potente e innegable imán para el talento exterior. Es el caso del Campus de Ourense, quien lidera una acelerada internacionalización en áreas estratégicas como son Turismo, Informática o Historia.

Una clara tendencia

Las aulas de grado en el Campus de Ourense respiran un ambiente eminentemente local. De sus más de 4.300 estudiantes de primer ciclo, el 43,2% procede de la propia provincia y un 33,2% se desplaza desde la vecina Pontevedra. Si a estas cifras se suma el resto de Galicia, casi el 96% del alumnado juega en casa. Los matriculados internacionales en este nivel inicial resultan ser una absoluta rareza, aportando apenas 29 estudiantes, un anecdótico 0,7% dentro del vasto ecosistema universitario ourensano.

La radiografía demográfica da un giro de ciento ochenta grados al adentrarse en los másteres. El 22% de los matriculados en este nivel superior han nacido fuera de España, situando a Ourense por encima de la media global de la universidad. Este talento foráneo se concentra en aquellas áreas que han sabido proyectar su oferta académica a las exigencias de un mercado laboral globalizado.

En la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, la presencia extranjera ya es mayoritaria. El 53,0% de sus alumnos de posgrado procede del exterior. Este éxito de captación exterior se percibe también en la Facultad de Historia con un 43,7% y en Ingeniería Informática con un 36,7%. En el extremo opuesto se sitúa la Facultad de Educación y Trabajo Social, donde el porcentaje baja al 3,5%.

No todos crecen igual

La evolución oficial de las matriculaciones refleja un crecimiento constante en la capacidad de atracción universitaria más allá de las fronteras nacionales. Institucionalmente, la llegada de estudiantes de la Unión Europea para cursar el doctorado casi se triplicó, mientras que el talento procedente de América Latina creció un robusto 131%. Resulta también llamativa la llegada de estudiantes asiáticos en los doctorados, que ha logrado multiplicar por diez su modesta presencia histórica. El pasaporte del estudiante, no obstante, varía radicalmente dependiendo del nivel académico que curse.

Los datos oficiales consolidan la captación global como una realidad estructural e innegable para la institución. El gran desafío institucional a corto plazo exige blindar estos excelentes registros demográficos en los posgrados e implementar tácticas efectivas para que esta enriquecedora multiculturalidad logre alcanzar y permear paulatinamente hacia las aulas de grado.