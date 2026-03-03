Alumnos de Empresariales y Turismo del Campus de Ourense conocen sus salidas
FUTURO LABORAL
Dos talleres acercaron a los estudiantes del Campus de Ourense a las vías que pueden estudiar para su futuro laboral
La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense organizó este lunes unos talleres de salidas profesionales, con el objetivo de acercar a su alumnado de los últimos cursos las diferentes opciones que tienen para su desarrollo laboral futuro. Para lograrlo, contaron con la participación de profesionales del ámbito público y privado, quienes explicaron a los presentes las características del trabajo que realizan y el camino seguido hasta llegar a él.
La iniciativa contó con la colaboración del Colegio de Economistas de Ourense y fue presentada por Jesús Vázquez, decano del centro organizador. Uno de los talleres estuvo centrado en el ámbito público, contando con la participación de Nuria Aguilar, directora general de Empleo Público y Administración de Personal de la Xunta de Galicia, que habló al alumnado de la opción de ser funcionario de la administración. También participaron profesionales de la educación (María Santos) y la Agencia Tributaria (Félix Sánchez).
Mientras, la segunda charla acercó al alumnado diferentes opciones en el ámbito privado de la mano de profesionales de la banca (Carlos Díez), la auditoría (Teresa Cuñarro), la dirección comercial (Estela Bermello), la asesoría y gestoría (Carmen Sampayo, presidenta del Colegio de Economistas de Ourense), el control económico (Luis Hermida) y el emprendimiento (Sabela Vila).
