Cuatro proyectos del Campus de Ourense, reconocidos por su innovación

La Universidad de Vigo ha vuelto a reconocer los proyectos de su alumnado a través de los Premios Incuvi Emprende. Este año fueron elegidas un total de 15 iniciativas para obtener premios y ayudas que permitirán a sus promotores adquirir los conocimientos precisos para impulsarlos.

En lo que se refiere al campus de Ourense, son cuatro los proyectos galardonados. “NovaTerra”, de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, busca crear una metodología estandarizada de recuperación post-incendio, basada en datos, ciencia y herramientas tecnológicas, que acelere la regeneración de los montes y ofrezca análisis como evaluaciones de severidad y recomendaciones de intervención para orientar a las entidades responsables. En la misma facultad, “Angrid”, una red de carga que promete cumplir el deseo de muchos conductores de poder cargar sus vehículos en las farolas.

Por su parte “URCO” se centra en la producción de drones submarinos de bajo coste que se puedan usar con distintos propósitos, tanto para uso general como para tareas especializadas. Fue elaborado por estudiantes de Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

Finalmente, “Destinos que cuentan”, ofrece una ventana inmersiva al espectador digital, haciéndole sentir en segundos un poco de la vivencia de aquellos lugares o destinos contados por sus creadores o nativos, usando como piloto la Comarca de Celanova. Una iniciativa que surgió entre alumnos del programa conjunto de Turismo y Geografía e Historia.