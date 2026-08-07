Aluvión de denuncias por robos en coches en A Ponte

La Policía Nacional ha recibido en los últimos días una oleada de denuncias por robos y daños en vehículos en distintos puntos de Ourense, con varios episodios registrados durante la última semana.

El pasado fin de semana, unos desconocidos accedieron a un garaje de la avenida de Santiago, donde causaron daños en diez vehículos. A este suceso se suman las cinco denuncias presentadas el martes por desperfectos en coches estacionados en la confluencia de las calles San Rosendo y San Froilán.

El método empleado por los autores suele consistir en romper una de las lunas del vehículo para acceder al interior y apoderarse de dinero u objetos de valor, que posteriormente son utilizados, en muchos casos, para obtener droga, según las investigaciones.

A esta situación se añade el aumento de los robos de catalizadores, una pieza muy codiciada por contener metales de alto valor, como el rodio, además de otros materiales presentes en estos sistemas de escape.