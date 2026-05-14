Álvaro Surma, vocalista de Niña Polaca: "Es difícil crecer si tienes que compartir piso hasta los treinta años"

Niña Polaca llega a Ourense en uno de los momentos más importantes de su trayectoria. La banda presentará en el Ouren Sound Fest el 23 de mayo su nuevo disco, “¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?”. Liderados por su vocalista Álvaro Surma (Alicante, 1995), recorrerán su trabajo más contestatario hasta el momento.

Pregunta. ¿Cómo afrontan este concierto?

Respuesta. Con muchísimas ganas. Ourense es una ciudad que nos encanta, se come genial. Siempre vamos al mismo sitio del casco antiguo a comer jamón asado.

P. Les toca salir al escenario cerca de las dos de la mañana. ¿A esa hora se toca distinto?

R. Con más ganas también. La gente suele estar ya más calentita y son conciertos muy divertidos.

P. Acaban de publicar “¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?”. El título entra por los ojos.

R. Es el disco de la falta de esperanza, de la crisis de los treinta y de la falta de perspectivas de futuro. Nos parecía una buena figura literaria y gramatical que recogía bastante bien el sentimiento general del disco.

P. Sí que se percibe más desencanto que en sus anteriores trabajos.

R. Claro. Según vas dejando atrás una ansiedad más desordenada, empiezas a preocuparte más por la vida y por la sociedad. Tomas conciencia de ello y creo que es un proceso por el que estamos pasando todos.

P. En canciones como “CSI Alicante” aparecen temas como el precio del alquiler o la precariedad. ¿Se ha normalizado vivir mal?

R. Sí. Creo que estamos condenados a una juventud infinita, a una adolescencia ligeramente precaria eterna. Es dificilísimo crecer y estar condenado a compartir piso con más de treinta años.

P. También hablan de gente medicándose para aguantar el día a día.

R. Sí. En el momento en el que asumimos como normal que la gente tenga que estar empastillada para sobrevivirse a sí misma, creo que es un síntoma claro de que la sociedad está un poco malita. Además, me parece que es mucho más común de lo que realmente se comenta.

P. Estos mensajes no suelen aparecer de forma tan clara dentro de lo que se conoce como indie español. ¿Cree que las bandas no se mojan demasiado?

R. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. En nuestro caso las letras siempre han sido muy autobiográficas y muy claras, nunca hemos usado demasiada metáfora. Ahora simplemente nos sale hablar de esto. Sí que es verdad que todo ha estado durante bastante tiempo un poco aséptico y con pocas ganas de molestar. Nosotros hemos dicho: “Bueno, a ver qué pasa”.

P. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo está siendo el recibimiento?

R. Muy bien. Creo que el disco se entiende. Aunque hable de la sociedad, hemos intentado escapar un poco del hooliganismo político en el que se centra hoy el debate. La gente lo está entendiendo como el retrato de algo que pasa y el “feedback” que recibimos es que mucha gente se siente identificada con lo que contamos. Eso es muy bonito.

P. Y el comienzo de gira?

R. Genial. Habíamos hecho el parón más largo que habíamos tenido hasta ahora, seis o siete meses sin conciertos, y teníamos muchas ganas de volver a la carretera.

P. Niña Polaca crece después de aquella gran explosión del indie español de 2013 a 2016. ¿Se sienten herederos de esa generación?

R. Eso depende mucho de quién te lo cuente. Nosotros siempre hemos estado bastante fuera de la farándula. Nos gusta hacer música y llevamos haciéndola igual desde que empezamos. Ya nos han metido en tantas escenas distintas que no sé muy bien qué decirte, la verdad. Solo somos chavales haciendo música mientras la gente nos siga dejando hacerla.

P. Entonces la fama no les gusta demasiado.

R. Muy poco. Todo lo que sea que la gente conozca el proyecto sin saber quién soy me parece lo mejor del mundo.

P. ¿Y cómo se relacionan con TikTok y los algoritmos?

R. La verdad es que ni siquiera estamos demasiado ahí. TikTok creo que ni lo usamos. Juegas a eso lo mejor que puedes porque las redes forman parte del trabajo, aunque seguramente sea la parte más sacrificada y la que menos nos gusta. Pero también te permite hablar directamente con muchas personas que escuchan tu música y eso tiene algo bonito.