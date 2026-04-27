Iván Ferreiro: "Aunque tenga cosas buenas, la fama no es buena ni recomendable"

Iván Ferreiro, uno de los cabezas de cartel del Ouren Sound Fest.

Iván Ferreiro (Vigo, 1970) forma parte del cartel del Ouren Sound Fest, que se celebrará del 22 al 24 de mayo en San Cibrao das Viñas. El músico vigués, referencia de la música independiente en español, llegará inmerso en la gira “HoyxAyer” con la que celebra 35 años de carrera.

Pregunta. ¿Cómo vive la preparación de la gira?

Respuesta. Todavía tengo que ver cómo me siento con el repertorio. Pero yo lo veo más como una celebración, un repaso de lo que hemos hecho durante todo este tiempo. También es una forma de marcar un punto en el calendario. Y creo que eso, de vez en cuando, viene bien.

P. ¿Ha cambiado su relación con las canciones?

R. Con casi todas. Van cambiando en tu cabeza, igual que tú. Yo siempre he intentado hacer canciones que puedan mutar conmigo, porque cuando una canción es demasiado explícita, a veces deja de servirte con los años.

P. ¿Dónde está la línea entre la revisión y la nostalgia?

R. Es muy fina. La nostalgia es íntima, emocional y aparece en determinados momentos, pero yo no soy especialmente amigo de ella. He tratado de hacer un repertorio que sienta vivo ahora, que no hable solo del pasado, sino también de la persona que soy hoy.

P. Siempre ha defendido más el trabajo que la inspiración.

R. Sí. Yo soy muy defensor del trabajo. La inspiración existe, claro, pero forma parte del trabajo. El talento sin trabajo y sin aprendizaje no va a ningún sitio.

P. Detrás de una buena canción suele haber muchas malas.

R. Sí, aunque con los años cada vez tengo menos descartes. Se afina el instinto. Ahora ya sé distinguir antes de empezar qué idea tiene algo y cuál no, esas ni las empiezo. Aun así, las canciones que se tiran nunca son trabajo perdido.

P. Después de 35 años, ¿qué ha cambiado en usted?

R. Espero haber madurado. Cuando era joven pensaba que no quería madurar, pero al final lo haces. Creo que soy la misma persona, pero con cosas aprendidas

P. “Turnedo” es una de sus canciones más reconocidas y siempre hay conversacón sobre ella.

R. Le tengo mucho cariño. La posición de las canciones las escoge la gente, tú puedes pensar que una es la importante y luego el público elige otra. Es una canción que escribió mi hermano Amaro, que me gustó desde el primer momento, y la sigo tocando y disfrutando. Luego lo que pase fuera ya no lo controlas tanto.

P. Su hermano ha sido fundamental en tu carrera.

R. Es la pieza más importante. Sin él no habría llegado a ningún sitio. Es mi compañero de viaje, en lo personal y en lo profesional.

P. Y su hijo también está empezando en la música con su proyecto Querido.

R. Estoy muy orgulloso de él. Me parece que su disco nuevo es precioso y que ha dado un paso muy grande respecto al anterior.

P. ¿Le preocupa que su nombre le condicione?

R. A él le da bastante igual todo eso. Es muy maduro, se toma las cosas con humor. A mí lo que me importa es que sea feliz. Yo lo veo bien y creo que va a saber gestionarlo.

¿Cómo lleva las críticas?

R. Puedes leer mil mensajes positivos, pero uno negativo se te queda más. El cerebro funciona así. Pero con los años aprendes a relativizar. Intento que me afecte lo menos posible, tanto para lo bueno como para lo malo.

P. ¿Cómo convive con la fama?

R. No es algo especialmente sano ni recomendable. Tiene cosas buenas, claro, pero es bastante peor de lo que la gente cree. Para mí el éxito de verdad es poder hacer lo que quieres y estar en paz contigo mismo, no tener un nombre grande escrito en un cartel.

P. Despues de más de tres décadas de experiencia ¿cómo ve la industria musical?

R. La verdad es que nunca la he entendido del todo, ni estando arriba y tampoco estando más abajo. Creía que la entendía, pero no. Lo que sí veo es que siempre va un poco por detrás de los artistas, de lo que hace la gente joven. Es la industria musical la que se va adaptando a eso.