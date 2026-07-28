Amancio Ortega dispara sus beneficios en Reino Unido hasta un 110%

La filial británica de Pontegadea, el grupo inversor del empresario Amancio Ortega, cifraba en 2.654,5 millones de libras (3.160 millones de euros) el valor de sus activos inmobiliarios en 2025, un 10,8% más que el ejercicio anterior, según las cuentas anuales depositadas por Pontegadea UK LTD en el registro oficial de compañías británico.

El valor de las propiedades de inversión de la sociedad a 31 de diciembre ascendía a 2.700,3 millones de libras (3.158 millones de euros), un 12,8% más, cifra determinada sobre la base de la tasación realizada el pasado 30 de septiembre por un tasador independiente.

Amancio Ortega compró al menos dos activos en Reino Unido en 2025 a través de Pontegadea: un centro logístico alquilado a Amazon por 81 millones de libras (92 millones de euros), situado a 13 kilómetros del puerto de Liverpool, y el 49% de la empresa portuaria y logística PD Ports, adquirido a Brookfield Asset Management por un importe no desvelado. La filial contaba, además, con 166 contratos de arrendamiento firmados a plazos de entre 5 y 25 años.

En cuanto a resultados, Pontegadea UK elevó su beneficio anual hasta 70,1 millones de libras (81,9 millones de euros), frente a los 33,3 millones de libras (38,5 millones de euros) de 2024, lo que supone prácticamente duplicar sus ganancias (+110,5%). Los ingresos crecieron un 12%, hasta 129,2 millones de libras (150 millones de euros), mientras que el beneficio antes de impuestos fue de 91,7 millones de libras (107,1 millones de euros).

El centro logístico cercano a Liverpool se suma a una cartera en la que Amazon ya figura como inquilino habitual de Ortega en otros mercados, con contratos de alquiler que incluyen también inmuebles en Seattle y Dublín.

Compras globales

A escala global, el fundador de Inditex cerró en 2025 al menos diez adquisiciones inmobiliarias valoradas en más de 1.655 millones de euros, un año que culminó con la compra de un edificio de oficinas en Vancouver por 680 millones de euros, la segunda operación más relevante en la historia del vehículo inversor de Ortega y con la que refuerza de nuevo su papel como casero de Amazon.

Entre las operaciones destacadas figura el Sabadell Financial Center, sede de las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, adquirido por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros). Ortega invirtió también en dos hoteles: uno en París, valorado en 97 millones de euros, y otro en Ámsterdam, por 85 millones, en línea con su apuesta creciente por diversificar su cartera más allá de las oficinas.

Londres sigue siendo una de las plazas favoritas de Ortega, con cerca de 14 activos inmobiliarios que suman en conjunto más de 4.200 millones de euros, según cálculos de Europa Press. Entre ellos destacan The Post Building, adquirido en 2019 por 700 millones de euros y sede de la consultora McKinsey & Company cerca de Oxford Street, y el Adelphi Building, comprado en 2018 por 680 millones de euros y ocupado por The Economist, además de BlackRock, Spotify y Shiseido.