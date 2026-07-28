Amancio Ortega eleva un 11% sus activos inmobiliarios en Reino Unido

La filial británica de Pontegadea cifra en torno a los 3.160 millones de euros el valor de sus activos inmobiliarios a cierre del ejercicio de 2025, lo que supone que el coste de sus propiedades en Reino Unido ha aumentado cerca de un 11%, según las cuentas anuales depositadas en el registro británico de empresas y sociedades.

A lo largo del pasado año, de hecho, Amancio Ortega compró al menos dos activos en Reino Unido en 2025 a través de Pontegadea. Se trata de un centro logístico alquilado a Amazon, ubicado a unos 13 kilómetros del puerto de Liverpool, que adquirió por 92 millones de euros; y de la empresa portuaria y logística de Reino Unido PD Ports, antes en manos de Brookfield Asset Management. Además, el vehículo de inversión inmobiliaria contaba con 166 contratos de arrendamiento en 2025, firmados a un plazo de entre cinco y 25 años.

Así las cosas, la empresa elevó su beneficio anual hasta rozar los 82 millones de euros, lo que, frente a los 38,5 millones que obtuvo en 2024, supone más que duplicar sus ganancias en un año.

Otras compras

En paralelo, el fundador de Inditex cerró al menos diez adquisiciones inmobiliarias valoradas en más de 1.655 millones de euros en 2025, culminando el año con la compra de un edificio en Vancouver por 680 millones en el que también actúa como casero de Amazon.

Entre las compras destacadas de ese año figura el inmueble que alberga las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, adquirido por unos 235 millones de euros, o la compra de sendos hoteles en París y Ámsterdam por algo más de 180 millones de euros.

En cuanto a las compras realizadas en Reino Unido, la capital inglesa alberga algunas de sus propiedades más caras, como el edificio The Post Building, adquirido en 2019 por 700 millones de euros, que es la sede de la consultora McKinsey & Company; o el Adelphi Building, donde se ubican tanto The Economist como BlackRock, Spotify o Shiseido, fue adquirido solo un año antes por 680 millones de euros. De esta forma, Londres se ha convertido en una de las ciudades favoritas de Ortega para invertir, con cerca de 14 activos inmobiliarios.