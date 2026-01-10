Amigos de Galicia rozó en Ourense las 400 inserciones laborales en 2025

La Fundación Amigos de Galicia finalizó el ejercicio 2025 con un total de 3.333 atenciones de orientación laboral en la provincia de Ourense. De ellas, la décima parte aproximadamente (396) concluyeron en contratos de trabajo. Además, la entidad incorporó a 160 nuevas personas a su agencia de colocación durante el año.

El perfil de los usuarios atendidos refleja dificultades de acceso al empleo para las mujeres (el 55 % de las personas atendidas) frente a los hombres (el 45 % hombres). Otro de los datos destacados por la fundación es el crecimiento de demandantes dentro de la última franja laboral (entre 60 y 65 años) respecto a una presencia minoritaria de menores de 30. Otro dato significativo es que la población migrante representó el 78 % del total de las atenciones, cuya mayor consulta era el funcionamiento de los procesos de homologación de estudios.

En cuanto al mercado de trabajo, el sector servicios se mantuvo como el principal motor de contratación, especialmente en hostelería y comercio. La industria alimentaria y la de la pizarra en Valdeorras ocuparon el segundo lugar, seguidas por el sector sociosanitario. Las ocupaciones con mayor demanda fueron personal de cocina y sala, enfermería, geriatría, conductores y técnicos de mantenimiento industrial, con la falta de vehículo propio como principal barrera de entrada.