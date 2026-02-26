Ana Belén Fernández asume la presidencia de los autónomos

La Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense (AEPA Ourense) inicia una nueva etapa con el nombramiento de Ana Belén Fernández Valado como presidenta de la entidad, dando continuidad al proyecto desarrollado en los últimos años tras haber ejercido la vicepresidencia.

La transición se produce tras la etapa liderada por David Martínez Alonso, a quien la asociación ha reconocido públicamente el trabajo realizado al frente de la organización y su contribución al fortalecimiento del colectivo profesional en la provincia.

Compromiso

Con este relevo, AEPA Ourense refuerza su compromiso con el fortalecimiento del trabajo autónomo, la representación activa del colectivo y la generación de espacios de diálogo con las administraciones públicas y los principales agentes económicos del territorio.

La nueva presidenta inicia su mandato con el objetivo de consolidar el trabajo desarrollado durante los últimos años, así como de seguir impulsando la interlocución institucional, la formación especializada y el acompañamiento a profesionales y personas autónomas en un contexto económico marcado por la transformación constante.