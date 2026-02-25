El empresario italiano Alberto Bracone logra la concesión de la cafetería de la Alameda

Alberto Bracone es el virtual ganador de la concesión del bar municipal de la Alameda. Fundador de la pizzería Dolce Vita (empresa de la que ya ha vendido su parte), ha conseguido que su propuesta se impusiese a la otra candidatura pese a no presentar la mejor puja económica, había una diferencia de un 7%. Sin embargo, consiguió superar este obstáculo gracias a obtener la mejor valoración técnica, según el arquitecto municipal.

De esta forma, este empresario italiano, afincado en Ourense y que cuenta con experiencia en el sector hostelero, ha logrado la concesión de este emblemático espacio para iniciar en él su nuevo proyecto en la ciudad. El canon que deberá pagar es de 5.090 euros mensuales, sin contar el IVA, una cantidad que irá a parar a las arcas del Concello.

Bracone podría recibir en las próximas semanas la concesión y así iniciar las obras de su nuevo negocio. A sus espaldas, cuenta con una dilatada experiencia empresarial que se vio refrendada con el primer puesto en el campeonato nacional en la sección de pizza napolitana, el cual se celebró en Madrid.