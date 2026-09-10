¿Sabe usted que a Ana Belén Vázquez se la denomina "el azote de Marlaska"?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, Ourense tiene representación entre el reparto de colaboradores con seguimiento del Ministerio de Interior
¿Sabe usted que Ourense tiene representación en el casting de colaboradores con seguimiento del Ministerio del Interior? ¿Que la diputada Ana Belén Vázquez y el magistrado Jose Antonio Vázquez Taín figuran como perfiles mediáticos? ¿Que a la popular se la denomina “el azote de Marlaska”?
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