¿Sabe usted que a Ana Belén Vázquez se la denomina "el azote de Marlaska"?

¿Sabe usted que Ourense tiene representación en el casting de colaboradores con seguimiento del Ministerio del Interior? ¿Que la diputada Ana Belén Vázquez y el magistrado Jose Antonio Vázquez Taín figuran como perfiles mediáticos? ¿Que a la popular se la denomina “el azote de Marlaska”?

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