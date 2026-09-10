¿Sabe usted que a Ana Belén Vázquez se la denomina "el azote de Marlaska"?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, Ourense tiene representación entre el reparto de colaboradores con seguimiento del Ministerio de Interior

La Región
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Publicado: 10 sep 2026 - 09:27 Actualizado: 10 sep 2026 - 16:30
Ana Belén Vázquez
Ana Belén Vázquez

¿Sabe usted que Ourense tiene representación en el casting de colaboradores con seguimiento del Ministerio del Interior? ¿Que la diputada Ana Belén Vázquez y el magistrado Jose Antonio Vázquez Taín figuran como perfiles mediáticos? ¿Que a la popular se la denomina “el azote de Marlaska”?

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