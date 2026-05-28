Ana Comesaña será la responsable de la gerencia de la UVigo
RENOVACIÓN EQUIPO RECTOR
Actualmente, Comesaña ocupa la Subdirección General de Relaciones Laborales y Actuaciones Jurídicas del Servicio Madrileño de Salud
La rectora electa de la Universidad de Vigo, Carmen García Mateo, nombrará a Ana María Comesaña Álvarez como nueva gerente de la institución. Este nombramiento supone el regreso de Comesaña a la universidad, donde ya ejerció como vicegerente de Personal entre 2008 y 2010. Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Comesaña cuenta con treinta años de experiencia en la dirección de recursos humanos y relaciones laborales dentro de grandes instituciones públicas.
“A súa experiencia na xestión de organizacións complexas, a súa capacidade de negociación e o seu coñecemento da universidade pública”, son las claves que García Mateo destaca de la nueva gerenta “para afrontar a nova etapa de fortalecemento organizativo e modernización da Universidade de Vigo”.
En el tiempo entre la primera y segunda vuelta de votación se le preguntó a la candidata de Nós Universidade quién ocuparía la gerencia, pero ella decidió “protegerla profesionalmente”, señalando que estaba en otro puesto. Y es que actualmente, Comesaña ocupa la Subdirección General de Relaciones Laborales y Actuaciones Jurídicas del Servicio Madrileño de Salud. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado altos cargos en distintos servicios de salud autonómicos, destacando su etapa como directora general de Recursos Humanos del Sergas hasta 2024 y su paso por el Servicio Canario de Salud.
Con esta elección, el nuevo equipo rectoral apuesta firmemente por profesionalizar la gestión universitaria e impulsar sus retos administrativos futuros.
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