Ana Comesaña será la responsable de la gerencia de la UVigo

La rectora electa de la Universidad de Vigo, Carmen García Mateo, nombrará a Ana María Comesaña Álvarez como nueva gerente de la institución. Este nombramiento supone el regreso de Comesaña a la universidad, donde ya ejerció como vicegerente de Personal entre 2008 y 2010. Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Comesaña cuenta con treinta años de experiencia en la dirección de recursos humanos y relaciones laborales dentro de grandes instituciones públicas.

“A súa experiencia na xestión de organizacións complexas, a súa capacidade de negociación e o seu coñecemento da universidade pública”, son las claves que García Mateo destaca de la nueva gerenta “para afrontar a nova etapa de fortalecemento organizativo e modernización da Universidade de Vigo”.

En el tiempo entre la primera y segunda vuelta de votación se le preguntó a la candidata de Nós Universidade quién ocuparía la gerencia, pero ella decidió “protegerla profesionalmente”, señalando que estaba en otro puesto. Y es que actualmente, Comesaña ocupa la Subdirección General de Relaciones Laborales y Actuaciones Jurídicas del Servicio Madrileño de Salud. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado altos cargos en distintos servicios de salud autonómicos, destacando su etapa como directora general de Recursos Humanos del Sergas hasta 2024 y su paso por el Servicio Canario de Salud.

Con esta elección, el nuevo equipo rectoral apuesta firmemente por profesionalizar la gestión universitaria e impulsar sus retos administrativos futuros.