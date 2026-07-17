Ana Díaz, una nota sobresaliente ourensana para dar el salto a la Enfermería: "Esto te tiene que gustar, es vocacional"

El Colegio de Enfermería de Ourense ha reconocido y Ana Díaz Romero como una de los dos mejores expedientes académicos de la promoción 2022-2026 de la Escuela Universitaria de Enfermería de la ciudad.

Díaz obtuvo la calificación más elevada de la promoción, con una media de 8,499. Como parte del premio, el Colegio asumirá tanto el coste de su inscripción como las cuotas correspondientes al primer año de colegiación de las dos recién tituladas.

La presidenta del organismo, María José Menor, señaló que la distinción pretende reconocer “o esforzo, a constancia e o compromiso” demostrado por las estudiantes durante sus cuatro años de formación universitaria. “Comezan agora unha nova etapa profesional na que os coñecementos adquiridos, a capacidade de coidado e a responsabilidade coa que exercerán serán fundamentais”, destacó durante la entrega de los reconocimientos.

La presidenta subrayó además la intención del Colegio de acompañar a las nuevas enfermeras desde el inicio de su trayectoria laboral. La colegiación, explicó, permite acceder a servicios, recursos y apoyo profesional, pero implica también un compromiso con la calidad asistencial, la ética y la defensa de la profesión.

Ana Díaz ya ha pasado de las prácticas a trabajar como enfermera en el CHUO. La segunda mejor nota de su promoción reconoce que el salto impone, aunque también le está permitiendo comprobar todo lo aprendido durante la carrera. “Da mucho miedo; te ves como un pequeño polluelo libre”, admite.

Según comenta, el apoyo de sus compañeras está siendo fundamental. Cuando aparece una duda, encuentra a alguien dispuesto a ayudarla, pero poco a poco descubre que sabe más de lo que imaginaba. “A veces te salen cosas que no sabes ni de dónde, del fondo de la memoria. Vamos bien preparados, pero da miedo porque al final son vidas”.

Díaz recibió el premio con sorpresa. Sabía que había conseguido un buen expediente, pero desconocía que ocupaba un puesto tan elevado. No atribuye sus resultados a ningún método especial: “Truco ninguno. Te tiene que gustar porque es vocacional”. Desde que cursó Anatomía, una de las asignaturas que más respeto le producía, confirmó que había escogido el camino adecuado.

La joven reivindica además una profesión cuya labor considera todavía poco conocida. “No somos un anexo del médico. Tenemos autonomía, criterio clínico y mucho ojo”, sostiene. Las enfermeras permanecen junto al paciente y son, recuerda, quienes mejor pueden detectar antes un cambio en su estado.

Su futuro inmediato pasa por continuar trabajando y formándose en el ámbito del paciente crítico. Por ahora no contempla preparar el EIR, ya que no le interesan especialmente ninguna de las especialidades disponibles, aunque no descarta cursar un máster u otros estudios en un futuro para complementar su formación.