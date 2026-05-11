El sindicato Satse Galicia pide 794 plazas de Enfermería en Ourense

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NECESIDAD ADICIONAL
El sindicato Satse Galicia reclama más plazas de Enfermería en la comunidad. “Hay una ratio de solo 3,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes”, alertan. Según sus datos, la necesidad adicional sobre la dotación actual sería de 794 profesionales en Ourense, 2.070 en A Coruña, 437 en Lugo y 2.618 en Pontevedra.
Por lo tanto, calculan que es esencial sumar 5.919 profesionales al sistema de salud público gallego. En este sentido, reclaman un “incremento significativo” de personal que garantice una atención sanitaria “de calidad, adaptada a las necesidades reales de la población y que contribuya a reducir la sobrecarga asistencial”.
Esta reivindicación se produjo en el marco de las oposiciones de Enfermería celebradas este sábado en el recinto ferial de Silleda, que contaron con una tasa de participación del 90,7 %.
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