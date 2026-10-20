La ourensana Ana María López narra su victoria ante el cáncer de mama: “Ser escoitada polos profesionais foi do que máis me axudou”

Cuando Ana María López se enteró que el bulto de su pecho era cáncer de mama, lo primero que sintió fue miedo por el futuro incierto que se cernía sobre ella. Había hecho todo bien, llevaba sus revisiones al día y tenía un buen cuidado de su salud. Gracias a esto, el cáncer fue detectado a tiempo, aunque al principio no se conseguía escudriñar la naturaleza del mismo. Cuando se descubre que el tumor es maligno, se le viene el mundo encima. “Foi desastroso, é un parón social, laboral e vital”, afirmó López.

El evento “Corazones Solidarios” celebrado en el CHUO. | Martiño Pinal

Tratamiento y superación

Afortunadamente, la paciente contaba con dos bazas a su favor. La primera era su entorno, que la apoyó y cuidó durante una etapa tan difícil. La segunda era la Asociación Española contra el Cáncer, quienes la acompañaron durante todas las fases del proceso. López destaca el apoyo emocional como una parte clave de su lucha contra la enfermedad: “Hai profesionais moi bos na asociación, nos que te podes apoiar. Sentirse escoitada cun nivel de confianza total foi unha das cousas que máis me axudou. A parte física tes que superala ti pouco a pouco, pero a nivel emocional só estar coa xente é un punto de partida vital. Ademais, a asociación ten actividades nas que podía participar. Non soportaba estar tirada no sofá sen facer nada”.

En cuanto al tratamiento, López lo describe con una curiosa metáfora: “Quimioterapia, radioterapia ou a operación. Nunca sabes que toca despois. É coma unha paella”. En septiembre de este año, López venció ante el cáncer. Es sorprendente cómo después de superar un proceso tan difícil solo tiene un objetivo: “Quero volver á rutina”. El deseo de regresar a una vida ordinaria después de la enfermedad es una muestra más de una resiliencia extraordinaria.

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Ourense contra el cáncer

En este Día Mundíal contra el Cáncer de Mama, Ourense respondió a la llamada. En una provincia que detectó más de 400 casos nuevos en 2025, no es de extrañar que la jornada agrupara también al Sergas en su acto “Corazones Solidarios”, donde se les regaló una almohada a las pacientes que van a operarse o acaban de pasar por quirófano para ayudarlas a la recuperación, utilizando el almohadón como apoyo para la zona recién operada.

En el acto, Isabel, una voluntaria, describió así el evento: “Es para dar apoyo no solo físico sino también psicológico, que las mujeres se sientan arropadas por una empatía en grandes dosis, porque la medicina no es solo una ciencia, es el arte de curar”. La lucha contra el cáncer continúa el jueves 22 de octubre con la celebración del Partido Benéfico contra el Cáncer de Mama promovido por la Asociación Española contra el Cáncer.