Las mujeres de entre 45 y 74 años podrán acceder gradualmente al cribado de cáncer de mama

Puntos abordados en el Consello de la Xunta Esta medida permitirá alcanzar en 2031 la cobertura del 100% de las mujeres de este rango de edad, por lo menos dos años antes de lo que será exigido para el conjunto del Sistema nacional de salud Esta decisión se toma tres años después de que Galicia fuera pionera al ampliar este programa de detección precoz a las mujeres de 70 a 74 años La tasa de detección en esta franja de edad se sitúa en 7,92 casos por cada 1.000 mujeres exploradas, muy superior a la obtenida en los grupos inmediatamente inferiores De las 3.759.517 exploraciones realizadas desde 1992, el 96,75% tuvieron un resultado de normalidad y el resto fue derivado para una valoración clínica adicional

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó hoy de que el Gobierno autonómico va a "adelantar 5 años la edad para someterse al cribado de cáncer de mama, es decir, podrán participar todas las mujeres de 45 a 74 años". Una decisión que toma tras constatar la eficacia de incluir en la población diana a las mujeres de entre 70 y 74 años, una medida en la que Galicia fue pionera en 2023.

Se prevé, por tanto, su ampliación gradual para incluir a las mujeres de entre 45 y 49 años. Dicha inclusión se llevará a cabo, como indicó Rueda, de manera gradual, es decir, serán invitadas por primera vez todas las mujeres de la población diana que cumplan 45 o 50 años de edad a partir del inicio de la ampliación.

Desde 2027 llamadas las mujeres nacidas entre 1982 y 1977

Concretamente, a lo largo del año 2027 serán invitadas por primera vez a participar en el cribado las personas usuarias nacidas en los años 1982 y 1977; a lo largo del año 2028, las nacidas en 1983 y 1978; en 2029, las nacidas en 1984 y 1979; en el año 2030, las nacidas en 1985 y 1980, y a lo largo de 2031, las nacidas en los años 1986 y 1981. A partir de ese momento solo se incorporarán por primera vez las personas usuarias que cumplan 45 años.

De este modo, tal y como explicó el presidente, "el 100 % de las gallegas de entre 45 y 50 años ya habrán podido participar en el cribado en 2031" y, a partir de ahí, serán llamadas por primera vez al cumplir los 45.

La medida fue aprobada en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, pero todavía está en trámite la norma que modificará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incorporar tanto la ampliación hasta los 74 años —que Galicia ya incorporó en 2023— como la ampliación para la cohorte de 45-49 años. La propuesta aprobada establece un plazo de 3 años desde la publicación de la norma para acometer los cambios precisos y 6 años para alcanzar la cobertura del 100 % de esos grupos de edad.

Con 45 años a partir de 2031

La iniciativa de la Consellería de Sanidade permitirá alcanzar ya en 2031 la cobertura del 100 % de las mujeres de este rango de edad, al menos dos años antes de lo que se exigirá para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

La medida permitirá, además, consolidar la posición de vanguardia de Galicia en materia de cribados poblacionales de cáncer y refuerza un programa de éxito ya ampliado en los últimos años.

Ampliación hasta los 74 años que ha demostrado su efectividad

Así, la decisión adoptada de forma pionera por la Xunta en septiembre de 2023 de ampliar la edad de la población diana que puede participar en el programa de detección precoz del cáncer de mama hasta los 74 años está demostrando su efectividad tras la detección de 507 cánceres, lo que permite obtener un mayor rendimiento del programa en términos de salud para este grupo de edad.

El informe de la Dirección General de Salud Pública evaluado hoy señala que en la ronda de cribado realizada en el período 2023-2024 las mujeres exploradas en el grupo de 70 a 74 años fueron 64.021, lo que significa que la tasa de detección de la enfermedad se sitúa en 7,92 por cada 1.000 mujeres exploradas, un porcentaje muy superior al obtenido en los grupos de edad inmediatamente inferiores.

El Programa, que se puso en marcha en el año 1992 para edades comprendidas entre 50 y 64 años, se amplió en 2005 hasta los 69 años y, en la actualidad, abarca a las mujeres comprendidas entre los 50 y los 74 años. En la última ronda de cribado, la población diana superó las 502.000 mujeres.

Desde su inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025, el programa realizó 4.687.662 invitaciones y 3.759.517 exploraciones, de las cuales 733.225 correspondieron a mujeres que acudían por primera vez a la unidad de exploración mamográfica y 3.026.292 a exploraciones realizadas a mujeres que acudían en rondas sucesivas. En concreto, el pasado año se realizaron 247.815 invitaciones y 206.242 exploraciones.

La participación global en el programa fue del 80,20 %. Esta participación alcanzó el 83,22 % el pasado año, cuando las guías europeas sitúan el nivel aceptable por encima del 70 % y el deseable por encima del 75 %. Desde el año 2001 participa el 75 % o más de las mujeres invitadas.

Asimismo, en las rondas de exploración sucesivas de los dos últimos años se alcanzó una participación del 91,7 % en 2024 y del 91,53 % en 2025, lo que indica una elevada adherencia de las mujeres al programa.

De las 3.759.517 exploraciones realizadas desde el año 1992, el 96,75 % tuvieron un resultado de normalidad y el resto se derivó para una valoración clínica adicional. En lo que se refiere al año 2025, el 96,33 % tuvieron un resultado de normalidad y el 3,56 % fueron derivadas para una valoración clínica adicional.

En el período 1992-2024 (el dato de 2025 todavía es provisional), el número de cánceres detectados fue de 14.074, lo que representa una tasa de detección global de 3,96 por cada 1.000 mujeres exploradas. Cabe señalar que, para cerca del 80 % de las mujeres con mamografía positiva, el tiempo entre la realización de la mamografía y la fecha de la cita hospitalaria fue de 30 días o menos.

Además, el tiempo de respuesta entre la exploración y el registro de la lectura se situó por debajo de los 10 días establecidos como objetivo en cerca del 100 % de los casos desde el año 2006.

Las mujeres participantes en el programa diagnosticadas de cáncer de mama presentaron una mayor supervivencia relativa que las mujeres del mismo grupo de edad diagnosticadas al margen de él (96,6 % frente al 83,1 % a los cinco años de seguimiento). Este dato es atribuible, en gran parte, al diagnóstico de tumores en fases muy precoces gracias al programa de la Xunta.

Gracias al programa, los datos reflejan también una reducción drástica de la mortalidad, que se cifra en 910 muertes evitadas en el grupo de 50 a 69 años entre 1992 y 2012, período en el que se llevó a cabo el estudio de impacto.

En el período 2000-2024, las mastectomías se redujeron a solo un 15,02 % en las mujeres diagnosticadas de cáncer, mostrando una tendencia a la baja gracias al diagnóstico precoz y al avance de las técnicas de cirugía conservadora de la mama.

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Estructura del programa

Para atender a las más de medio millón de mujeres de la población diana, el Programa gallego está estructurado en tres niveles asistenciales coordinados e integrados con la historia clínica electrónica. De este modo, cuenta con 24 unidades de exploración mamográfica, que son los centros donde se realizan las mamografías. También cuenta con tres unidades de evaluación radiológica, coordinadas desde A Coruña, Lugo y Pontevedra, y con más de 20 radiólogos que realizan una doble lectura independiente de cada estudio.

Además de lo anterior, el programa tiene 14 unidades de diagnóstico y tratamiento integradas en los hospitales del Sergas, a las que se derivan las mujeres para una valoración clínica adicional en caso de una mamografía positiva.