Ana Méndez asume "con moitísima responsabilidade" el reto de liderar al PP en la ciudad para 2027: “Ourense precisa un cambio”

Ana Méndez, junto a Paula Prado y Luis Menor, en su presentación como candidata a las elecciones municipales.

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Concello de Ourense, Ana Méndez, confirmó este viernes su disposición a liderar el proyecto de los populares de cara a las elecciones municipales de 2027, en un acto celebrado en frente a los jardines del Padre Feijóo junto al presidente provincial del PP, Luis Menor, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado.

La designación de Méndez, que será ratificada oficialmente este sábado en Santiago en un acto presidido por Alberto Núñez Feijóo, pone fin a las especulaciones sobre quién encabezaría la candidatura popular en la capital ourensana.

Durante su intervención, la dirigente popular definió la jornada como un momento especialmente significativo en su trayectoria política. “Hoxe é un día de moitísimo orgullo, de moitísima ilusión, pero sobre todo de moitísima responsabilidade”, afirmó.

"Totalmente arroupada" por el partido

Méndez aseguró sentirse “totalmente arroupada” desde su incorporación al Partido Popular y quiso trasladar su agradecimiento a afiliados y simpatizantes que han acompañado al partido “neste proxecto que levamos iniciado xa dende fai dous anos”.

La futura candidata popular situó "un cambio" político en el Concello como el principal objetivo de su proyecto. “Temos que deixar xa de lado as escusas por resultados. Temos que deixar xa de lado esta improvisación na que está este Concello para facer un proxecto e unha planificación”, señaló, en una crítica directa a la gestión municipal.

En la misma línea, defendió la necesidad de sustituir lo que calificó como “espectáculo” por una acción política centrada en la gestión. “Temos que esquecernos xa de todo este espectáculo e facer un traballo. Traballar, que é o que nos piden os cidadáns e os veciños e as veciñas de Ourense”, manifestó.

Méndez hizo también un llamamiento a todos aquellos ciudadanos que compartan la necesidad de abrir una nueva etapa en la ciudad. Según indicó, Ourense necesita “ese novo proxecto, esa seriedade, ese traballo” y reclamó que las decisiones se adopten pensando “dunha vez por todas en Ourense e non nos intereses dunha soa persoa ou duns poucos”.

La portavoz popular tendió la mano a quienes quieran sumarse a la iniciativa que liderará en los próximos meses y lanzó un mensaje de movilización interna de cara a la cita electoral de 2027. “Aquí estamos o Partido Popular para recibir a toda esa xente, para que se una a ese proxecto, porque hoxe empeza xa o cambio en Ourense”, concluyó.

Luis Menor destaca la continuidad y la renovación

El presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, defendió la elección de Ana Méndez como una candidatura que combina continuidad e innovación dentro del proyecto popular. Recordó que la actual portavoz municipal fue número dos en las últimas elecciones, preside la gestora local y ha sido la cara visible del partido en la ciudad durante los últimos años.

Menor subrayó además su experiencia profesional tanto en la empresa privada como en la gestión pública, su capacidad de consenso y su perfil de persona “traballadora”, organizada y con capacidad para liderar equipos.

También avanzó que el PP trabaja ya en la construcción de una candidatura integrada por perfiles reconocibles de ámbitos como la cultura, la empresa, las infraestructuras o el deporte, dentro de un proceso más amplio de renovación interna que el partido está desarrollando en toda la provincia.

Paula Prado reivindica a Méndez como la alternativa al actual gobierno local

Por su parte, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, trasladó el respaldo de toda la dirección autonómica a la candidatura de Ana Méndez y la definió como “a candidata que Ourense necesita”.

Prado destacó el trabajo realizado por la portavoz popular tanto al frente del grupo municipal como en la organización local para construir una alternativa de gobierno para la ciudad.

La dirigente popular contrapuso la figura de Méndez a la situación política actual en Ourense, criticando las divisiones internas de otras formaciones y la gestión del actual alcalde. Según señaló, la portavoz popular lleva tiempo trabajando “dunha forma discreta pero rigorosa” para ofrecer soluciones a los problemas de los vecinos.

La número dos del PPdeG defendió que la ciudad necesita una forma de gobernar basada en la seriedad, el rigor y la estabilidad institucional, frente al “show constante” que, a su juicio, caracteriza la actual etapa municipal.