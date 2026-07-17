Ana Méndez será la candidata del PP a la alcaldía de Ourense

El Partido Popular se prepara para proclamar a los cabeza de lista en las próximas elecciones municipales de 2027 en la ciudad. Lo hará mañana en Santiago, donde Alberto Núñez Feijóo actuará de maestro de ceremonias en un acto en el que ya apenas quedan candidatos por revelar. Una de estas escasas excepciones es Ourense, donde el partido ha querido mantener el secreto hasta el final. Sin embargo, no ha habido misterio por revelar ni candidato de última hora. El partido ha optado por la portavoz del grupo municipal, Ana Méndez, para conducir al partido en esta nueva singladura con la esperanza puesta en conseguir situarse como el partido más votado.

Para la jornada de hoy, el PP ha organizado un “paseo pola cidade” en el que Ana Méndez estará acompañada en pleno corazón de la urbe por el presidente del PP de Ourense, Luis Menor, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, un evento en el que se espera la confirmación definitiva de su candidatura y su presentación oficial para la jornada siguiente.