Ana Méndez reprende a Jácome por publicar una foto de su domicilio personal: "Es injustificable"

La candidata del PP a la Alcaldía de Ourense, Ana Méndez, ha reprendido al mandatario local, Gonzalo Pérez Jácome, tras publicar este una foto de su domicilio personal en redes sociales. "Hay límites que jamás se deben traspasar. Un ataque injustificable", ha valorado.

Así ha contestado a una publicación realizada por Jácome el viernes en su cuenta de Instagram, a donde subió una imagen de una fachada en la que señalaba una parada de autobús que, según el regidor, fue pintada por la Xunta "curiosamente en la entrada del garaje" de Méndez.

Pese a que la fotografía cuenta con información oculta o tachada de forma manual, en el texto que acompaña la imagen, el alcalde ourensano especificó el tramo y la calle en la que se ubica esta parada, según él, nueva.

Una información que los populares no han tardado en desmentir, compartiendo que la parada se encuentra en ese punto desde el año 2009 y apuntando a Jácome por utilizar la "difamación para hacer política". "Tiene ironía que quien oculta su declaración de la renta como cargo público se dedique a exponer la vida privada de los demás", han expresado.

Además, la propia Ana Méndez, a través de sus redes sociales, ha compartido un comunicado para manifestar su rechazo a la publicación del alcalde y asegurar que no va a "consentir que se normalice la intimidación".

"Hay límites que jamás se deben traspasar. Un ataque injustificable por el simple hecho de ser candidata a la alcaldía por el Partido Popular. El alcalde no tiene derecho a exponer mi intimidad y, mucho menos a usar esa información (falsa y sencilla de cotejar) como arma política", ha enfatizado.

En este sentido, Méndez ha opinado que, mientras que en el debate público se puede discrepar y confrontar ideas, la esfera privada es "innegociable". "Seguiré haciendo política limpia, defendiendo Ourense y ejerciendo mi responsabilidad. Pero no voy a consentir que se normalice la intimidación. Ourense merece mucho más", ha zanjado.