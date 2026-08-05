Baltar y Delgado trasladan su "apoyo" a Ana Méndez como una "excelente candidata" a la Alcaldía de Ourense

El senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, y el diputado popular Celso Delgado han trasladado su "apoyo" a Ana Méndez como una "excelente candidata" a la Alcaldía en el Ayuntamiento de Ourense.

Así lo han indicado consultados por medios de comunicación este miércoles en Ourense, en donde han celebrado a una candidata que "estaba mostrando una gran capacidad de trabajo e ilusión" y que "va a encabezar un proyecto ilusionante". "Cuenta con todo nuestro apoyo", ha recalcado Delgado.

"Durante estos años adquirió esa experiencia política que, sin duda, la convierte ahora en la futura alcaldesa de Ourense", ha añadido Baltar y ha destacado una candidatura que fue "tremendamente aplaudida por los militantes del PP". "Creo que estamos en un buen camino para, en el tiempo que queda, alcanzar una victoria en las urnas", ha subrayado.