O PP de Ourense esixe un plan para “darlle vida” ao Parque Miño

FALTA DE MANTEMENTO

A portavoz popular en Ourense, Ana Méndez, califica de “inadmisible” a falta de mantemento nun dos grandes pulmóns verdes

Estado de abandono del parque Miño
Estado de abandono del parque Miño | Martiño Pinal

O grupo municipal do PP na cidade alertou este martes sobre o estado de abandono no que se atopa o Parque Miño, reclamando a recuperación deste espazo como un dos grandes pulmóns verdes da cidade de Ourense. A formación política subliñou a importancia desta contorna, especialmente durante os meses de verán, época na que as altas temperaturas fan das zonas de sombra un refuxio necesario para a veciñanza.

A portavoz popular, Ana Méndez, cualificou de "inadmisible" a situación actual dun dos espazos naturais máis destacados do municipio. Segundo alertou, o recinto presenta numerosas deficiencias, entre as que enumera a presenza de pintadas, mobiliario urbano deteriorado, falta de mantemento na vexetación e o peche da cafetería. Desde o PP atribúen esta deterioración á ausencia de actuacións de conservación e á falta dun proxecto definido por parte do goberno municipal.

Méndez defende que o Parque Miño "ten que ser o que sempre foi, un parque de verdade" e reclama a execución dun plan integral de actuación que inclúa a limpeza do recinto, a eliminación das pintadas, a reparación dos elementos danados, o coidado da flora e a apertura da cafetería.

A maiores, os populares fan fincapé na necesidade de dotar o espazo de contido. Sinalan que é un escenario privilexiado para propostas de lecer, como concertos, representacións teatrais, actividades infantís ou cine ao aire libre. A portavoz incide en que "non abonda con conservar o Parque Miño, hai que facelo vivir".

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