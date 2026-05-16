Ángel Carracedo se despide de las aulas tras medio siglo formando a médicos ourensanos: "Os pacientes son seres únicos"

Hay profesores que enseñan una asignatura y maestros que marcan una trayectoria. Ángel María Carracedo Álvarez (Santa Comba, 1955), una de las mentes más brillantes de la medicina actual reconocido internacionalmente, pertenece a los segundos. Tras 47 años recorriendo los pasillos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago (USC), el catedrático ha impartido su última clase oficial, cerrando un ciclo que ha definido la formación de incontables médicos de nuestra provincia.

Una sorpresa entre los pupitres

La despedida no fue un trámite administrativo, sino un acto que acabó volviéndose viral. Entre los pupitres apareció, de forma inesperada, su hijo Guillermo Carracedo, quien quiso ser testigo del cierre de una etapa que comenzó mucho antes de que él naciera.

En esa última hora, el docente explicaba la empatía que un facultativo debe tener ante un paciente, que se encuentra en una posición "vulnerable". Es por eso que su propio hijo lo considera "su profesor" más allá de las aulas: "Siempre ha sido alguien que cuenta todo como si fuera un cuento y lo hace de una manera muy cercana y en la que, de manera que las cosas más complicadas te las hace entender muy fácilmente".

Así, con toda la clase compinchada, Guillermo apareció en escena emocionando a su padre.

Una eminencia llena de humildad para los ourensanos

Por sus clases han pasado cientos de médicos de Ourense en los que Carracedo dejó un recuerdo especial. Es el caso de Sabela Rodríguez (Ourense, 1998), quien actualmente ejerce como psiquiatra en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, quien recuerda la paradoja que definía al profesor: "Siendo una eminencia investigadora, llamaba poderosísimamente la atención su presencia humilde, cálida y cercana".

Fue su profesor de Medicina Legal en 5º de carrera, de la que recuerda su "vocación docente" por la manera en que facilitaba y explicaba la materia, aunque su virtud más destacada era "su humanidad", admite Sabela.

Esa mezcla de genialidad científica y humanidad es lo que llevó a generaciones enteras de médicos de la provincia a elegirlo, año tras año, como su padrino de graduación: "Era muy querido y admirado", concluye la psiquiatra.

De aspirante a farero a referente mundial

Curiosamente, el destino de la medicina gallega pudo ser distinto. En su juventud, Carracedo barajó la idea de ser farero, pero la vocación docente y médica terminó por imponerse. Tras ser profesor incluso de su propia mujer (y madre de Guillermo), su carrera lo llevó a la cima de la investigación internacional.

Aunque el aula de la USC quede ahora en silencio, la actividad de Ángel Carracedo no se detiene. El catedrático seguirá al pie del cañón en la Fundación Xenómica, liderando investigaciones, atendiendo a sus pacientes y sumando experiencias vitales que contar, aunque no sea desde el atril de la universidad.