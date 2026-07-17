Angeliona de Palumbo, turista venezolana: “La construcción, las calles... todo es muy bonito en Galicia”

Angeliona de Palumbo ha viajado desde Maracay, en Venezuela, para conocer Galicia. Después de recorrer distintos puntos de la comunidad, hizo una parada en Ourense, una ciudad que visita por primera vez. Aunque solo permanecerá unas horas, asegura que le ha bastado para llevarse una buena impresión y quedarse con ganas de seguir descubriéndola.

Pregunta. ¿Es la primera vez que visitas Ourense?

Respuesta. Sí, es la primera vez que vengo. Ya había recorrido otros lugares de Galicia y me está pareciendo una comunidad muy bonita, con muchísimos rincones que merece la pena conocer. Solo estaremos durante el día de hoy. Es una visita rápida antes de continuar con nuestro viaje.

P. ¿Qué es lo que más te está gustando de Galicia?

R. Me cuesta quedarme con un solo lugar porque todo me ha parecido muy bonito. Me llaman mucho la atención la arquitectura, las construcciones y el encanto que tienen las calles.

P. ¿Qué tenéis previsto visitar en la ciudad?

R. Acabamos de llegar y estamos empezando el recorrido. Ahora mismo estamos entrando en la Praza Maior y queremos seguir descubriendo el centro histórico.