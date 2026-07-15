Gallego Martín, turista de Huelva: "Quería descubrir una parte de Galicia que todavía no conocía"

Gallego Martín ha llegado desde Huelva para seguir descubriendo Galicia. En otras ocasiones había recorrido lugares como Santiago de Compostela o la Costa da Morte, pero esta vez ha querido conocer una zona que todavía tenía pendiente. Alojado en Laza hasta el próximo sábado, aprovechó una de las jornadas de su estancia para visitar por primera vez la ciudad de Ourense.

Pregunta. ¿Desde cuándo estás por aquí?

Respuesta. Llegamos ayer. Nos estamos alojando en Laza y hoy hemos venido hasta Ourense para recorrer la ciudad y conocer algunos de sus principales atractivos.

P. ¿Hasta cuándo vas a estar?

R. Nos quedaremos hasta el sábado. La idea es aprovechar estos días para descubrir esta parte de la provincia y disfrutar con calma del viaje.

P. ¿Es la primera vez que visitas Ourense?

R. Sí. Habíamos estado otras veces en Galicia, pero siempre nos habíamos movido por otras zonas, como Santiago de Compostela o la Costa da Morte. Hemos estado buscando la oficina de turismo para orientarnos y ya hemos podido ver la Catedral y la Praza Maior. De momento nos está gustando mucho el ambiente.