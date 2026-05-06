Anillos de desbroce total alrededor de aldeas ourensanas de cara a agilizar trámites

La estrategia de Seaga no se limita al trabajo quirúrgico parcela a parcela. Existen otras dos modalidades que, aunque registran un menor número de expedientes, abarcan una extensión de limpieza notablemente mayor. La primera de ellas consiste en el desbroce de los límites de las carreteras secundarias. Los ayuntamientos que lo demanden tienen la opción de delegar el acondicionamiento de la biomasa en un máximo de doce kilómetros de estas vías públicas, liberando así una importante carga de gestión municipal para centrarse en otras áreas.

Pero la herramienta más potente -y novedosa- de la actual campaña cambia por completo las reglas del juego. Cualquier concello adherido al convenio autonómico, cuente o no con parroquias priorizadas en su territorio, puede solicitar la limpieza integral de toda el área situada dentro de la franja secundaria de sus aldeas. La única condición es que se notifique formalmente como una zona de riesgo que requiere una actuación urgente.

Esta vía resulta tremendamente efectiva porque elimina de raíz la obligación legal de notificar previamente a los particulares afectados. Al suprimir este enorme cuello de botella administrativo, los trámites se aceleran de forma exponencial y los tractores pueden avanzar sin pausas burocráticas. El sistema permite trazar círculos ininterrumpidos de seguridad alrededor de los núcleos habitados y ya ha demostrado su enorme capacidad en concellos como San Cibrao das Viñas, donde este procedimiento exprés ha logrado despejar hasta 25 hectáreas continuas de maleza en una sola intervención.

El interior de las aldeas, sin protección en el convenio con Seaga

A pesar de los novedosos métodos que han entrado en vigor durante esta campaña, sigue habiendo un procedimiento que no puede contar con la acción de Seaga. Se trata de la limpieza de parcelas que están dentro de aldeas (no confundir con las franjas de protección de las mismas).

La empresa pública puede desbrozar las que están alrededor de una aldea, que forman parte de la conocida franja de protección. En cambio el convenio no recoge a aquellas que están dentro, siendo un problema al haber también muchas abandonadas en el medio de cualquier núcleo poblacional pequeño de la provincia. Esto se replica también en las diferentes casas abandonadas llenas de maleza, que ponen en peligro a las viviendas vecinas.

“Dentro do núcleo rural nós xa non actuamos, é un término xa de protección civil e unha cuestión municipal”, resaltó el responsable de Seaga en Ourense, Pablo Penín. La responsabilidad recae en la vía local.