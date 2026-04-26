¿Qué ocurre si los vecinos se niegan a desbrozar sus parcelas?

Una parcela sin desbrozar y llena de maleza en el entorno de la parroquia de Vilar de Astrés

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha un nuevo convenio para el periodo 2026-2029 con diversas novedades para actuar de forma más urgente y directa en las parcelas rústicas de cara a la protección contra los incendios forestales.

¿Qué ocurre si alguien se niega a limpiar?

El Concello lo notificará y le dará un plazo para hacerlo voluntariamente. Si lo ignora, le podrán imponer multas coercitivas y si sigue sin limpiar, la Administración entrará a su finca a la fuerza, a través de una ejecución subsidiaria, realizará el desbroce y pasará la factura íntegra por la vía ejecutiva. Además, si hay especies prohibidas -como pinos o eucaliptos-, talarán los árboles, decomisarán la madera y la venderán para cobrarse parte de la deuda.

¿Qué abanico de precios tienen las multas por incumplir la normativa?

No se debe confundir la sanción final con las llamadas “multas coercitivas” (los toques de atención económicos que repite el ayuntamiento para forzar la limpieza), que están estipuladas en 900 euros. La realidad es que la sanción definitiva por infringir la normativa forestal y de prevención de incendios puede ser mucho más severa:. Las infracciones leves oscilan entre los 100 y los 1.000 euros, las graves van desde los 1.001 hasta los 100.000 euros, y las muy graves, reservadas para negligencias temerarias que acaben provocando catástrofes, llegan hasta un límite de un millón de euros. A esta penalización se suma la factura íntegra de los trabajos si la Administración tuvo que entrar a limpiar la parcela de forma forzosa.

¿Qué pasa si un vecino no limpia su finca y, por su culpa, el fuego arrasa una casa?

Mantener la finca limpia es una responsabilidad individual de cada propietario. Si un vecino incumple la ley y su dejadez facilita que un incendio alcance bienes de otro, la responsabilidad administrativa (las multas por no desbrozar) será suya, pero además podría enfrentarse a graves responsabilidades civiles, debiendo asumir los costes causados.

¿De quién es la resposabilidad de avisar y sancionar?

La competencia para enviar los avisos a los propietarios, tramitar los expedientes y poner las multas es exclusiva de los concellos. La Xunta de Galicia es la que tiene la competencia general en prevención y extinción de incendios, y aporta el músculo físico -a través de la empresa pública Seaga- para hacer las limpiezas subsidiarias.

¿Qué pasa si el Concello hace la vista gorda?

Gran novedad del nuevo convenio autonómico. Ahora, si un Concello (especialmente los de más de 10.000 habitantes) no hace cumplir la ley y no ordena las ejecuciones subsidiarias, la Xunta los penalizará. El Gobierno gallego les retendrá directamente el dinero equivalente a esas limpiezas de los ingresos que reciben del Fondo de Cooperación Local.

¿Qué ocurre si no se da con el propietario?

Si el Concello no logra dar con el propietario (porque falleció, emigró o no están claros los herederos), la ley obliga a publicar un aviso en el Boletín Oficial del Estado. Una vez cumplido el plazo legal de ese anuncio público, la Administración puede entrar a limpiar por motivos de seguridad urgente. Como no hay a quién cobrarle, la Xunta asume el coste, que la habilita para la expropiación.

¿Si la franja de seguridad de 50 metros pasa por el medio de una finca, hay limpiarla entera?

Dentro de la parcela solo hay obligación a limpiar la parte exacta de la finca que quede dentro de los 50 metros de la franja de seguridad, pero sería recomendable limpiarla entera por precaución.