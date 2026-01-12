El año 2025 cierra como el tercero más emprendedor de la última década en Ourense

El recién concluido 2025 fue un año fructífero en términos de emprendimiento para la provincia de Ourense. Según indican los datos facilitados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), las 413 compañías que se pusieron en marcha durante el año pasado suponen el tercer mejor dato emprendedor de la última décdada, subiéndose al podio detrás de las 435 empresas que arrancaron en 2017; y los 460 negocios que abrieron sus puertas en 2016, cifra que marca el techo de los últimos 10 años.

De estas 413 empresas contituidas, con una inversión total de 13,15 millones de euros, la mayoría se fundaron bajo la fórmula de sociedades limitadas (405), con otras 7 optando por otros modelos de gestión, y una única sociedad anónima que se puso en marcha en el mes de junio con un capital inicial de 1,2 millones de euros. En términos de capitalización, la inversión dista de los máximos de la época, que siguen en manos de los años 2019 (donde la inversión en nuevas empresas alcanzó 67,62 millones de euros), y 2017, que, con casi 180 millones de inversión, sigue siendo el año donde más capital se invirtió en emprender.

Los meses de diciembre (45 aperturas), Junio (41) y enero y febrero (40 en cada mes) fueron los periodos más activos para los emprendedores. El último mes del año concentró, además, la mayor inversión de capital (3,2 millones) junto al mes de septiembre (3,02 millones). Por contra, el mes de marzo fue el peor en términos de emprendimiento (apenas 20 empresas y 256.500 euros invertidos).

En cuanto a los sectores donde más se emprende, el comercio sigue siendo donde más empresas se concentran, tanto en la vertiente mayorista (40 empresas creadas) como al por menor (36). La hostelería (45 nuevas compañías) fue el otro “buque insignia”, junto a las actividades de construcción, donde 20 empresas empezaron a ofrecer servicios especializados, y otras 23 se presentaron para construir edificios.