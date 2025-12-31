El Anuario de la Gaita rescata tesoros sonoros en Ourense

El Pazo Provincial acogió la presentación del Anuario de la Gaita 2024 (número 39), obra de la Escuela Provincial de Gaitas que reafirma su papel como referente en la salvaguarda del patrimonio musical. En el acto, el vicepresidente de la Diputación, César Fernández, definió la publicación como una “pieza imprescindible” de la identidad gallega y una ventana a la investigación internacional. El director de la Escuela, Xosé Lois Foxo, destacó contenidos clave de esta edición, como estudios sobre la gaita en Rumanía, la iconografía del instrumento en Lugo y documentos inéditos de gaiteros de Os Ancares.

El investigador asturiano Daniel García de la Cuesta ofreció una demostración musical con instrumentos antiguos recuperados en sus trabajos de campo.