Anulada una multa en Ourense por no coincidir los resultados: el test dio positivo en THC y en el laboratorio en cocaína
SENTENCIA JUDICIAL
El juez deja sin efecto tanto los 1.000 euros de multa como la pérdida de seis puntos de carné tras el positivo en drogas
El Contencioso-Administrativo 2 de Ourense anuló la sanción impuesta el 11 de agosto de 2025 a un conductor que dio en un test positivo en THC. El resultado no fue confirmado posteriormente por el laboratorio, que no detectó la citada sustancia y sí la presencia de cocaína. El implicado insistió en que era un falso positivo debido a la medicación que tomaba y que era inexplicable esta diferencia de resultados.
“La Administración le dio la misma respuesta que a cualquier otro ciudadano envuelto en una denuncia de este tipo, sin analizar mínimamente sus alegaciones”, señala el magistrado. El caso llegó finalmente a los tribunales, dándole el juez la razón a la abogada del conductor, Andrea Lama Álvarez, quien pedía que se anulase la sanción.
La sentencia señala que no puede considerarse que la resolución de la Administración esté “debidamente motivada”. “Ninguna respuesta se ha dado al actor acerca de la discordancia entre los dos análisis”, recoge el fallo. Por ello, anula tanto los 1.000 euros de multa como la pérdida de seis puntos de carné.
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